EXCLUSIV/ În Clubul F-16! Cât de tare e afacerea cu avioane second-hand

Romanul nu se lasa....

Cateva lucruri foarte interesante, mai intai, din prima poza rezulta, daca numarati bine cozile F-16, ca la sol, in poza sunt 7 avioane, deci am cumprat 6 si am venit acasa cu 7 avioane. Felicitari Romania, asa te vreau in NATO, asa te recunosc, asa te vreau in Europa si in lume. Deci avem plus 1 pana acum, gratis desigur ! In al doilea rand, domnul general aviator tot compara F-16 cu MiG21 dar de ce nu-l compara cu Suhoi 35 ? Asta, Sohoi 35 se ridica la cer si nu mai vine la sol pana nu termina un oras intreg, intelegeti ce vreau eu sa spun, ca Rusia a avansat in aviatie extrem de mult, acest Suhoi,35, daca dati cautare pe Google, te sperie cum arata. Cheltuielile lor militare, ale rusilor desigur, nu le-a mai permis sa aiba ceva bani la ciorap, si cand a fost vorba sa ne doneze si noua cateva milioane de euro din banii furati in 1945, au vazut ca nu mai au bani in cont decat 100 de dolari, si ne-au dat 100 de dolari pentru Cumintenia Pamantului si au facut si un film denigrator care i-a costat probabil cel putin 3000 euro ! Prietenul de la Est la nevoie se cunoaste, nu-i asa tovarase Gorbaciov, cand Ceusescu ti-a spus in octombrie 1989 ca va veti revedea in ianuarie 1990 la urmatoarea reuniune internationala a Tratatului de la Varsovia,tu Gorbaciov sovieticul, i-ai spus doar daca vei mai fi viu pana atunci - referirea se facea direct lui Ceausescu de distinsul tradator international perestroikanul Gorbaciov. La 25 Dec.1989- Ziua Sfanta a Craciunului la Ortodocsi- Nicolae Ceausescu era ucis cu sange rece de niste criminali de subofiteri tradatori ai armatei romane dupa un simulacru de proces.