Exclusiv Auto a deschis un nou showroom Volvo în Constanţa

Exclusiv Auto a deschis un nou showroom Volvo în Constanța

Exclusiv Auto, singurul dealer și service autorizat Volvo din Constanța, a deschis, recent, un nou showroom destinat exclusiv mărcii Volvo. Exclusiv Auto își propune să fie primul dealer de calitate din Constanța, oferind cele mai bune oportunități pentru clienții și producătorii pe care îi reprezintă.Noul centru de vânzări Volvo este situat pe strada Mircea cel Bătrân, la intersecția cu bulevardul Mamaia. Locația, care se întinde pe o suprafață de 185 mp, este realizată conform stan-dardelor cerute de producătorul suedez.„Este o inițiativă și ne mândrim foarte mult că am reușit să realizăm acest lucru. Ne dorim să ne arătăm încrederea în brandul Volvo, încredere pe care noi am primit-o de la clienți. Vrem să fim foarte vizibili, pentru că Volvo este un brand care ar trebui cunoscut mai bine de către constănțeni. Vânzările merg bine, din acest motiv am și hotărât să investim în acest showroom”, a declarat Andreea Bulgăr, director de vânzări Volvo.Șapte ani de activitate în domeniuExclusiv Auto este singurul dealer autorizat Volvo din Constanța și pune la dispoziția clienților săi un service complet utilat, dar și personal calificat la standarde internaționale.„Am început să vindem Volvo, ca dealer unic, de aproximativ un an iar interesul arătat de clienți pentru această marcăne-a determinat să demarăm și să finalizăm acest proiect al unui nou showroom care se aliniază standardelor producătorului. Ne place să credem că de-a lungul celor peste șapte ani de activitate în domeniul vânzărilor și serviciilor de after sales auto, am oferit clienților noștri cele mai eficiente și calitative servicii. Suntem într-o continuă extindere și dezvoltare iar pentru anul 2015 ne propunem lansarea unui alt proiect tot în industria auto”, a conchis directorul de vânzări.Noi tehnologiiVolvo Cars a lansat anul acesta, la Salonul Auto de la Paris, noul Volvo XC90. Trei ani în producție și parte a unui program de investiții în valoare de 11 miliarde de dolari, noul XC90 marchează începutul unui nou capitol în istoria Volvo. Mașina surprinde viitoarea direcție de design Volvo, încorporează propria gamă de noi tehnologii și folosește noua tehnologie de Arhitectură Dimensionabilă de Produs (SPA) și noua familie de motorizări Drive E, doi litri, patru cilindri extrem de eficientă.Noul XC90 este o dovadă fermă a strategiei VolvobyVolvo. Combinația remarcabilă de lux, spațiu, versatilitatea, eficiența și siguranța de top la nivel mondial va aduce segmentul SUV într-o nouă dimensiune, la fel cum a reușit și originalul XC90 în 2002.