Exclusiv Auto a deschis un nou showroom în mall-ul Vivo!

Pe durata lunilor de expoziție, pasionați de mașini sau simpli trecători vor putea vedea modele de referință ale mărcilor Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Seat, fiind întâmpinați cu oferte și prețuri speciale.„Am deschis un nou showroom în Vivo. Nu suntem la primul proiect de acest gen, în 2015 am avut un proiect similar, la propunerea celor de la Vivo, în celălalt capăt al mall-ului, având la dispoziție 600 mp și am adus foarte multe mașini. De această dată, am acceptat provocarea pe un spațiu de food, vis-a-vis de Cinema City. Ni s-a părut un spațiu diferit de prezentare. Mall-ul beneficiază de un trafic foarte mare și atunci am zis să aducem mașinile cât mai aproape de oameni. Proiectul este pe o durată limitată de timp, până la sfârșitul anului, cel puțin. Aici se pot găsi oferte speciale și prețuri avantajoase”, a declarat Camelia Ciciu, director de marketing Exclusiv Auto.Din showroom-urile Exclusiv Auto, puteți achiziționa unul dintre automobilele marca Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Subaru și Seat.Exclusiv Auto, cel mai puternic distribuitor și reparator autorizat al mărcilor Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Subaru, Seat, Skoda, Volkswagen Autovehicule Comerciale și partener Das Welt Auto în Constanța și Alba Iulia, este susținut de o echipă de profesioniști, a cărei pasiune pentru autoturisme se reflectă în întâmpinarea nevoilor de rezolvare a problemelor specifice, și care execută servicii de cea mai bună calitate.