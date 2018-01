Examenul pentru permisul de conducere, greu de trecut. "Trebuie să scăpăm de poliţişti"

Examenul pentru permisul de conducere, greu de trecut. "Trebuie să scăpăm de polițiști"

Aproximativ 65 de candidați sunt examinați zilnic în cadrul probei practice pentru obținerea permisului de conducere și puțini dintre aceștia reușesc să promoveze examenul, la Constanța.„Ghinioniștii” sunt nevoiți să aștepte circa trei luni pentru a susține din nou „orașul”. Școlile de șoferi propun ca polițiștii să nu mai fie implicați în cadrul examenului.Lunga perioadă pentru programarea ce vizează susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere produce nemulțumiri, dar și efecte negative, în bugetul școlilor de șoferi. Polițiștii sunt acuzați că au ridicat foarte mult ștacheta, astfel că procentul de promovabilitate este dezastruos, adică unul din doi candidați pică examenul. Din acest motiv, multe persoane au luat decizia să meargă într-o altă țară pentru a putea să-și obțină permisul de conducere, chiar dacă acest lucru îi determină să scoată mai mulți bani din buzunar.„Este prăpăd! În ceea ce privește înscrierile, suntem nenorociți. Nu am mai avut înscrieri din luna octombrie 2017 și am fost nevoit să împrumut bani pentru a da salarii. Oamenii preferă să plece în altă țară și să se întoarcă cu permisul după câteva săptămâni sau luni, depinde unde susțin. Îi costă între 1.700 – 2.500 de euro. La noi, polițiștii îi plimbă până la 40 – 45 de minute și apoi îi pică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Niculae Dicu, directorul Școlii de șoferi DIA Auto.Oamenii legii susțin că nu au cum să facă concesii când vine vorba despre siguranța rutieră. Durata de aproximativ trei luni, perioada de timp pe care candidații sunt nevoiți să o aștepte pentru a susține proba practică, se datorează într-o oarecare măsură și pregătirii insuficiente a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere.„Conform normelor europene transpuse în legislația noastră, timpul minim alocat examinării unui candidat pentru categoria B este de 25 de minute. Singura situație în care poți face rabat de la timpul minim de examinare este când examinatorul acordă calificativul respins și are libertatea să decidă dacă va continua până la finalizarea timpului alocat. Dacă procentul de promovabilitate ar fi unul de 70 - 80% la proba practică, și nu 40% cât este în prezent, am putea reduce perioada programărilor. Dacă în loc de 40 de candidați respinși zilnic, ar fi doar 15, situația s-ar schimba”, ne-a precizat Liviu Vîrșă, șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Constanța.Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România dorește să producă schimbări în acest domeniu iar, în acest sens, vor fi înaintate o serie de propuneri în viitorul apropiat. Propunerile vizează ca proba practică a examenului pentru obținerea permisului să se desfășoare în prezența unor ingineri acreditați, fără ca polițiștii să mai fie implicați în acest proces.„Să se schimbe susținerea examenului, așa cum este la Prefectură, dar cu ingineri. Trebuie să scăpăm de polițiști. Vrem să fie angajați zeci de ingineri capabili, cu atestate date de minister. Astfel, candidații nu vor mai fi timorați și putem să intrăm în normalitate. Polițiștii nu au ce căuta la examenele pentru obținerea permisului de conducere”, a mai afirmat Niculae Dicu, vicepreședinte COTAR.