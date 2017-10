Examenul pentru carnetul de şofer va fi înăsprit. Trei probe practice cu poliţişti diferiţi. "Aşa vom termina cu şpaga"

7

educatia e de vina

sau mai degraba lipsa ei. Poti sa-i pui la 10 cazne pe astia de 18 ani, pardon probe, dar cu milioanele de ghertoi si analfabeti care au deja carnet ce faci ? E o masura tampa si discriminatorie. Partea cu proba tehnica nici nu o mai comentez, in ceea ce priveste conceptele de combustie pe motoarele de generatie noua m-ar mira sa stie vreun examinator ceva. Majoritatea ce stiu e din "mecanica" aia din 70 cu 1310 pe coperta. Lucrurile au evoluat spectaculos de-atunci. In fine, nu asta e ideea. Ideea e ca asa ceva nu-ti cere nimeni nicaieri in lumea civilizata. Zilele in care suflai in jicler sunt doar a amintire a epocii de aur. Ar trebui umblat la scolile de soferi dar mai ales la scolile generale si la licee ca de-acolo se formeaza elevul si omul. Din societate nu ai ce exemple sa ai. Dupa revolutie esalonul doi de nomenclaturisti a pus mana pe putere si nu mai scapam de ei. Atat prostie si rapacitate e greu de imaginat. Au facut tari bucati in incompetenta si hotia lor. De-aldi Secureanu si restul de securei.