Examenul auto, mai uşor de luat. Candidaţii care pică "oraşul" nu mai repetă "sala"

Examenul auto, mai ușor de luat. Candidații care pică "orașul" nu mai repetă "sala"

Noi reguli privind examenul la școala de șoferi vor intra în vigoare din luna octombrie a acestui an. Viitorii candidați care aspiră să devină șoferi, vor putea trece mai ușor examenul. Mai exact, a fost modificată procedura de examinare pentru obținerea permisului de con-ducere. Potrivit actului normativ, cei care susțin proba teoretică și sunt declarați admiși, însă nu reușesc să treacă și de proba practică, nu trebuie să mai repete ambele probe. Asta, după ce vor face o dovadă în fața comisiei.„Candidații declarați respins la proba practică pot fi programați pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare și prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puțin șase ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto auto-rizată”, se arată în ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 97/2015.Timp de un an, candidații vor putea să susțină proba practică până când vor fi declarați „admis”.„În cazul depășirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică, examinarea pentru obținerea permisului de conducere este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire”, se mai arată în Ordinul MAI nr. 97/2015. De asemenea, cei care nu trec de proba teoretică, trebuie să aștepte cel puțin 15 zile pentru a putea susține un nou examen, asta după ce achită o nouă taxă.În prezent, dacă nu reușesc să treacă de proba practică, aspiranții sunt nevoiți să dea din nou și examenul teoretic.„Este un proiect bun. Deși mulți vor considera că așa ne intră nouă mai mulți bani în buzunar este total greșit. Unii candidați nu sunt pregătiți să conducă și ar mai avea nevoie de ore suplimentare, dar eu nu pot decât să îi sugerez, în nici un caz să îl oblig. În momentul în care ajunge la examen și deși trece de proba teoretică, este declarat „respins” la proba practică de către un polițist se convinge singur că încă nu este pregătit să fie șofer. Uneori riscăm să fim acuzați de faptul că vrem să le băgăm mâna în buzunar, deși nu ne interesează decât siguranța rutieră, respectiv să nu fie un pericol public pe șosea”, a declarat Ciprian Anghel, instructor auto.