Examenele pentru obținerea permiselor auto se susțin cu „viteza melcului”!

Altfel spus, după cum ne-a sesizat o tânără constănțeancă, cei care au promovat zilele acestea proba teoretică se vor urca în mașină cu examinatorul, pentru următoarea etapă, abia la sfârșitul verii. „Am promovat sala săptămâna aceasta și am reușit să mă programez pe unul dintre ultimele locuri disponibile la sfârșitul lui iulie. Ceilalți au fost programați în august. Mi se pare foarte mult, mai ales că, dacă nu promovez în august, nu mai am vreme să dau încă o dată, îmi expiră dosarul și trebuie să reiau școala”, ne-a semnalat Amalia C..



De ce așteaptă candidații patru luni pentru a da traseul?





Referitor la cele semnalate, incriminate sunt lipsa de personal, contextul pandemic în care trebuie impuse și respectate măsuri de distanțare socială și de igienizare riguroase, dar și … lipsa de pregătire a unor candidați. „Ne confruntăm cu o lipsă de personal. În prezent avem nouă examinatori, dintre care șase ies pe teren, pentru examinările de pe traseu, cu candidații pentru permisele auto pentru categoria B. Ceea ce este foarte puțin. De asemenea, avem posturi descoperite și la înmatriculări, și la permise”, a explicat comisarul șef Liviu Vîrșă.





Nu ajută nici faptul că, în urma restricțiilor și suspendării din 2020, s-au aglomerat cu solicitări. Și, așa cum s-a subliniat în repetate rânduri anterior, nu toți candidații se prezintă pregătiți la examinare. „Promovabilitatea este în jur de 50%, la proba teoretică, din care mai promovează jumătate la traseu. Ceea ce înseamnă o încărcare per examinator, dar și timp de așteptare suplimentar pentru ceilalți candidați. Dezavantajați sunt cei care într-adevăr au învățat, pentru că trebuie să aștepte atât pentru a susține examenul. O bună parte dintre cei care vin afirmă că «au vrut doar să vadă cum este!»”, a mai arătat comisarul Liviu Vîrșă.





Reamintim că, în noiembrie 2019, se reușise performanța ca între proba teoretică și cea a orașului să treacă doar 35 de zile. Dar, așa cum arată reprezentanții serviciului, și promovabilitatea era mult mai mică, de doar 38% din totalul candidaților.





Nu este o noutate faptul că cei care doresc să obțină permisul de conducere trebuie să se programeze din timp și că până la susținerea probelor pot să treacă luni bune. De ani buni trenează această situație. Dar, în ultimul timp, perioadele de așteptare sunt din ce în ce mai lungi. Astfel, dacă în toamna lui 2020 se ajunsese ca pentru a susține proba teoretică să fie nevoie de o programare cu 40 de zile înainte, în prezent s-a ajuns ca termenul să fie în jur de 50 de zile și peste. După promovarea probei teoretice, pentru proba traseului, programarea se face la aproximativ 110 – 120 de zile, în vreme ce în toamnă era la 100 de zile. Aceeași problemă este întâlnită și în ceea ce privește înmatricularea autoturismelor, unde solicitanții primesc răspunsurile și în 20 de zile.