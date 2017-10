Evaziunea fiscală, fenomenul care a luat amploare la Constanţa

Evaziunea fiscală, fenomenul care a luat amploare la Constanța

Evaziunea fiscală a devenit un fenomen în județul Constanța, reprezentând una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu caracter economic. Polițiștii constănțeni afirmă că numărul infracțiunilor de evaziune fiscală s-a mărit considerabil față de anul trecut. Ultimul caz de acest gen a fost descoperit de polițiști vineri, în urma unei acțiuni ample.Polițiștii Serviciului de Inves-tigare a Fraudelor, împreună cu lucrători ai Gărzii Financiare Constanța au desfășurat o acțiune amplă pe linia respectării preve-derilor legale din domeniul comercializării produselor de panificație. Cu această ocazie, un bărbat de 35 de ani, din Constanța, în calitate de administrator al Tomis Marketing, a fost prins de oamenii legii.Astfel, polițiștii au stabilit că, în cursul anului 2011, acesta nua înregistrat în contabilitatea societății veniturile obținute în urma vinderii produselor de panificație. Așadar, bărbatul se sustrăgea de la plata contribuțiilor către bugetul statului. În urma verificărilor, prejudiciul a fost de 149.260 de lei contribuție la asigurările sociale, T.V.A. în valoare de 117.858 de lei și impozit pe salarii în valoare de 28.976 de lei.Pe parcursul cercetărilor, oamenii legii au indisponibilizat toate produsele de panificație, indiferent de sortiment sau cantitate, pentru care nu s-au putut prezenta documente legale de proveniență. Valoarea confiscatelor a ajuns la 3.200 de lei.Administratorului societății i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omisiune a înregistrării veniturilor.Alte patru societăți amendateLa acțiune au participat și reprezentanți ai Gărzii Financiare - Secția Constanța. Așadar, mai multe societăți comerciale de profil de pe raza județului Constanța, care se aprovizionau de la societatea în cauză, au fost verificate. Au fost aplicate alte patru amenzi, în valoare de 5.500 de lei, totodată confiscându-se produse de panificație în valoare totală de 3.755 de lei.Cazurile de evaziune fiscală au crescut în ultimul anFrecvent, evaziunea fiscală frauduloasă se întâlnește sub diferite forme, cum ar fi ținerea unor registre contabile nereale; distru-gerea voită a unor documente care pot ajuta la aflarea adevărului privind livrările de mărfuri, prețurile practicate, comisioanele încasate sau plătite, etc.; întocmirea de do-cumente de plată fictive; modificarea nejustificată a prețurilor de aprovizionare și a cheltuielilor de transport, manipulare și depo-zitare; întocmirea unor declarații vamale false la importul sau exportul de mărfuri; întocmirea de declarații de impunere false, când cu bună știință nu sunt menționate decât o parte din veniturile reali-zate.„Numărul infracțiunilor de eva-ziune fiscală s-a mărit considerabil în ultimul an. În acest an predomină evaziunea fiscală în comerț, în industria alimentară și, bineînțeles, cerealele.”, a declarat Ioan Tomescu, șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor.