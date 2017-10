Evadatul din iunie, de la Poarta Albă, s-a ales cu încă un an de închisoare

Tânărul de 28 de ani care a evadat, în iunie, din Peniten-ciarul Poarta Albă s-a ales cu încă un an de închisoare cu executare, conform magistraților Tribunalului Constanța. „Condamnă pe inculpatul Puenaru Alexandru Liviu la pedeapsa de un an închisoare. Dispune adăugarea pedepsei de un an închisoare aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de evadare la restul de pedeapsă de 440 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de trei ani în-chisoare aplicată prin sentința penală nr.1907/17.11.2011 a Judecătoriei Giurgiu; în final, inculpatul execută pedeapsa de un an și 440 zile închi-soare”, se arată pe portalul instanței de judecată. Alexandru Liviu Puenaru, de 28 de ani, a evadat în luna iunie a acestui an de la un punct de lucru aparținând JT Group Oil, de unde lucra, acesta fiind în regim semideschis în Penitenciarul Poarta Albă. Tânărul avea de executat trei ani de închisoare pentru furt, însă ispășise aproximativ doi ani, iar în luna august trebuia să intre în comisia de liberare. Din nefericire pentru acesta, acum va mai rămâne după gratii încă doi ani și trei luni.