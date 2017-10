Etnobotanicele i-au luat minţile. Atacatorul taximetristului s-a sinucis cu 18 lovituri de cuţit

4

cam ai dreptate

Sa-i salte de la mic la mare, problema, asa cum spui si tu, e ca nu e singurul, mai e un turculet cu ochelari care are o dacie 1310 rosie si face acelasi lucru. Ma intreb cum draqu de nu ii salta nimeni. Merita prinsi in flagrant si aplicata legea ca la arabi, taiata mana. Mai grav e ca pana le vine cineva de hac, distrug prea multi nevinovati. Hai mai repede cu arcanu si daca ii luati pe astia 2 din Inel 2, mai bagati frica in ei, cel putin in acel cartier. Daca veniti, ne spneti si noua, va asteptam cu flori, ceai cald si biscuiti, doar sa ne scapati de ei. Multumesc anticipat celor de la antidrog.

Adăugat de : Sorin, 29 septembrie 2015

Asta se intampla daca bagi pana nu mai poti: iti pierzi mintile. Vi-l mai amintiti pe ala din Viile Noi nu ? Heroina si cocaina sunt apa chioara pe...