Etnobotanicele fac ravagii. Mărturia unei eleve dependentă de etnobotanice

Orice tânăr poate fi cuprins de mirajul drogurilor, mai ales în jurul unui anturaj nepotrivit. La fel a pățit și Alexandra, o elevă din municipiul Constanța. Ea a început să se drogheze la vârsta de 14 ani, imediat după ce a intrat la liceu. Motivul? Toți din jurul ei făceau asta, iar tentația a fost mult prea mare.„M-am apucat din cauza anturajului“Câteva clipe de distracție te pot costa viața. Este lecția pe care a învățat-o cu vârf și îndesat o tânără din Constanța, în prezent voluntar la Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Constanța. Cu ajutorul părinților și al specialiștilor Centrului Antidrog, Alexandra a reușit să treacă peste o perioadă dificilă a vieții de adolescent.„Am devenit voluntară după ce am consumat etnobotanice. A fost o perioadă foarte grea, dar doamna psiholog de la Centrul Antidrog m-a ajutat foarte mult. Am fost consumatoare pentru o perioadă de aproximativ doi ani. M-am apucat din cauza anturajului, toate persoanele din jurul meu făceau asta și așa am luat decizia să încerc și eu. Părinții mei au aflat și apoi m-au îndrumat către mai multe centre de tratare a consumului de droguri. Cu ajutorul lor și al celor din jurul meu am reușit să mă las”, povestește Alexandra.„Uitam foarte des ce fac“Tânăra care a împlinit 18 ani și se pregătește să susțină examenul de Bacalureat își amintește că a început să experimenteze etnobotanicele în clasa a IX-a, imediat după ce a intrat la liceu. A urmat o perioadă de aproximativ doi ani în care Alexandra părea de nerecunoscut. Chiulea de la școală, în cea mai mare parte a timpului, se ferea de părinți și uita cam tot ceea ce făcea. Eleva recunoaște că mai știe persoane care încă mai consumă droguri, dar care nu pot fi ajutate, întrucât dorința de a se lăsa de viciu trebuie să vină de la ei.„Când consumam etnobotanice aveam o stare de euforie, dar eram și foarte obosită. Nu am ajuns la etapa în care să dorm prin scări sau să fur din magazine dar, în schimb, uitam foarte des ce fac și seara când mă puneam în pat dormeam dusă. Tinerii care consumă acum trebuie să înțeleagă că nu este un lucru bun, că trebuie să scape de acest obicei, pentru că este un obicei care dăunează nu doar pe moment, ci pe tot parcursul vieții. Am cunoștințe care încă se mai droghează, dar majoritatea s-a lăsat. Am încercat să-i ajut pe cei care consumă, dar nu dă roade dacă vorbești cu ei, trebuie să vină din proprie inițiativă”, a mai adăugat Alexandra.Etnobotanicele sunt ușor de procurat, ieftine și foarte puterniceComisarul șef Cristian Oprișan atrage atenția asupra consumului de etnobotanice și a efectelor devastatoare pe care aceste substanțe le au.Vorbim practic de un cocktail de substanțe chimice fabricat în China sau India, completat cu „rețete” autohtone cu substanțe toxice, dezvoltate de dealerii de la malul mării din dorința de a avea un venit suplimentar.„Etnobotanicele sunt ușor de procurat, sunt foarte ieftine și sunt foarte puternice. De exemplu, unul dintre consumatori ne-a explicat că a preferat să renunțe la consumul de marijuana pentru că nu mai avea nicio plăcere. A vrut să ia ceva mai tare pentru a simți ceva, ne-a explicat consumatorul, de aceea a preferat etnobotanicele.Sunt niște substanțe chimice care se prepară în laboratoarele din China sau India. Fiecare dealer combină aceste substanțe chimice cu tot felul de alte substanțe toxice, tot ceea ce găsește prin casă, tocmai pentru a-și spori veniturile. Astfel, consumatorii ajung la spital din cauza intoxicației”, a declarat comisarul șef Cristian Oprișan, șeful Centrului de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Constanța.