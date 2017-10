Eşti zmeu la volan? Cât te costă o depăşire interzisă sau un păhărel de vin

3

DN 2A - Pont pentru Politia Rutiera

In legatura cu masinile care "depășesc coloanele de vehicule oprite la semafor" le dau politistilor de la rutiera un pont. In fiecare dimineata pe DN2A la intrarea in Constanta, intre orle 0730 si 0800 exista o categorie de smecherasi si smecheroaice: la 25- 50 de metri de semafor, vin din urma si depasesc coloana de pe prima banda, adica prin dreapta, sa-i zicem pe banda zero, adica vin pe spatiul verde pana in fata sfidand in acest fel pe restul participantilor la trafic. Politia poate sta "panda" undeva mai sus in dreptul statiei Luk Oil si ii poate lua ca din oala, dupa ce se face verde.