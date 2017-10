ESTE OFICIAL. TOŢI MILITARII VOR PRIMI TICHETE DE VACANŢĂ. Legea a fost modificată

ESTE OFICIAL. TOȚI MILITARII VOR PRIMI TICHETE DE VACANȚĂ. Legea a fost modificată

Luni, 03 Iulie 2017.

În M.Of. cu nr. 506 din 30.06.2017, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea vocuherelor de vacanță, care aduce mai multe modificări legii inițiale, informează Sindicatului Europol.Practic, urmare acestor modificări aduse OUG 8/2009, acordarea acestor vouchere nu mai este condiționată de existența unui contract individual de muncă ci se face referire la toate categoriile de instituții publice. Așa cum am precizat, la acest moment nicio instituție publică nu are prevăzute în buget sumele de bani necesare acordării acestor vouchere, însă situația va fi reglementată în urma rectificării bugetare. Cel mai important lucru este că s-a eliminat discriminarea precedentă prin care militarii sau funcționarii publici cu statut special erau omiși de la acest drept.De asemenea, ministrul Turismului, Mircea Dobre, a anunțat, ieri, că, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, autoritățile publice locale și centrale vor avea obligația de a acorda angajaților din sistemul public o indemnizație sub formă de vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei.„După opt ani, statul acordă aceste drepturi angajaților din sistemul public central și local și venim cu un proiect de modificare a Ordonanței de Urgență nr. 8/2009; mai exact, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, autoritățile publice locale și centrale, precum și companiile de stat la care statul este acționar majoritar au obligația să acorde indemnizația sau prima de vacanță sub formă de vouchere în valoare de 1.450 de lei”, a spus Mircea Dobre, sea arată pe www.sindicateuropol.ro