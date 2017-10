"Este exclusiv vina părinţilor pentru moartea celor trei fetiţe"

Avocatul Poporului:

"Este exclusiv vina părinților pentru moartea celor trei fetițe"

O primă anchetă, demarată cu privire la incendiul izbucnit într-o locuință din comuna Nicolae Bălcescu, în urma căruia au murit trei fetițe, a fost finalizată. Este vorba despre verificările desfășurate de experții de la Avocatul Poporului, care au concluzionat că vina morții micuțelor o poartă „neglijența părinților”. Rămâne de văzut, însă, la ce concluzii vor ajunge anchetatorii, respectiv polițiștii și procurorii criminaliști.Experții de la Biroul Teritorial Constanța al Avocatului Poporului au ajuns în comuna Nicolae Bălcescu, joi, la puțin timp după lichidarea incendiului care a curmat viața celor trei micuțe, cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, iar scopul lor a fost să verifice dacă autoritățile statului au acționat corespunzător anterior incidentului, dacă au monitorizat familia astfel încât drepturile copiilor să fie respectate.Ce spune Avocatul Poporului„Noi ne-am autosesizat pentru a verifica dacă autoritățile responsabile au vegheat la respectarea drepturilor copiilor, anterior incidentului. Iar din verificări și din declarațiile celor prezenți, am concluzionat că ambele instituții cu rol de răspundere, respectiv Primăria Nicolae Bălcescu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și-au făcut datoria. Astfel, autoritatea locală a sprijinit familia cu o locuință, au făcut actele de identitate părinților, tatălui i s-a asigurat un loc de muncă, iar două dintre fetițe au fost înscrise la grădiniță. De asemenea, Protecția Copilului Constanța a efectuat, încă din februarie 2012, o anchetă socială, iar situația familiei a fost monitorizată în permanență. Din câte am constatat, incidentul a fost urmare a neglijenței părinților, iar acest punct de vedere a fost transmis și către Avocatul Poporului București”, ne-a declarat Felicia Nedea, expert coordonator al Biroului Constanța al Avocatului Poporului.La rândul său, adjunctul Avocatului Poporului, Ionel Oprea, a declarat: „În acest caz, nu putem spune că autoritățile nu și-au făcut treaba. A fost exclusiv vina părinților, care au încuiat copiii în casă și au plecat în grădină”.Fetița cea mare, găsită lângă ușa de ieșireDe altfel, martorii care au ajuns primii la fața locului și au intervenit pentru stingerea incendiului au declarat că au găsit ușa legată cu sârmă și, mai grav, fetița cea mare, Diana, în vârstă de 5 ani, a fost găsită pe hol, în apropierea ușii. „Probabil a vrut să scape, dar nu a mai putut să iasă, să se salveze”, spun oamenii. Surorile ei, Carmen, de 4 ani, și Andreea, de 2 ani, au fost găsite fără suflate pe patul ce ardea mocnit.Aceste aspecte urmează, însă, să fie analizate de oamenii legii. La fel cum aceștia urmează să stabilească dacă, într-adevăr, salteaua de paie pe care dormeau copilele a ars mocnit de la o scânteie ce a sărit din soba fără ușiță sau copilele s-au jucat cu focul.Vineri, medicii legiști au efectuat necropsia celor trei cadavre. Rezultatul a confirmat ceea ce s-a susținut încă din momentul găsirii lor în locuință: decesul a fost cauzat de o intoxicare cu monoxid cu carbon.Copilele vor fi înmormântate luniAcum, atât familia, cât și localnicii din Nicolae Bălcescu se pregătesc să le înmormânteze pe cele trei „păpuși”, cum le considerau mulți dintre ei. Trupurile neînsuflețite vor rămâne la morga din Constanța până luni dimineață, când vor fi transportate la biserica din localitate pentru înmormântarea creștinească, ne-a declarat viceprimarul Nicolae Ciocănete. „Am luat deja legătura la morgă și am stabilit tot. Noi ne vom ocupa de tot, de înmormântare, care va avea loc la ora 12,00, după slujbă, cât și de pomana care va avea loc ulterior, la Căminul Cultural, pentru că familia este săracă și nu-și permite”, a mai afirmat viceprimarul.Mama micuțelor, Ionela Dobre, care a suferit un șoc când și-a văzut îngerașii fără suflare și a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, va mai rămâne internată o noapte. Potrivit cadrelor medicale, femeia, în vârstă de 28 de ani și însărcinată în patru luni, este internată în Secția de Obstetrică - Ginecologie, starea ei este stabilă și urmează să fie externată sâmbătă, după prânz.