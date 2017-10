Eşecurile în dosarele cu interlopi se ţin scai de procurorii Constanţei!

Eșecurile în dosarele cu interlopi se țin scai de procurorii Constanței!

Deși a debutat cu mare tam-tam, „mega-dosarul” în care marii interlopi ai Mangaliei erau prezentați drept niște monștri cu chipuri umane, în stare să controleze absolut orice se întâmplă în zonă, capabili să facă scandaluri peste scandaluri și să pună mâna pe „moștenirea” lăsată de Beinur în sudul litoralului, s-a transformat, în doar câteva luni, într-o propagandă ușoară. În realitate, fumigena aruncată de anchetatori și transformată, prin intermediul presei, într-un caz cu totul și cu totul deosebit s-a dovedit a fi, în aceste luni care s-au scurs de la primele arestări, un dosar în care, de fapt, nu există mai nimic! Este greu de imaginat că toate acele percheziții, descinderile de forțe, mascații care dădeau buzna pentru a destructura încrengăturile „marelui” clan Raim de la Mangalia, s-au petrecut doar pentru ima-gine (a cui, ne întrebăm, și pentru ce?)! Dovadă că acest dosar a fost o fumigenă aruncată în eter este decizia emisă, ieri, de magistrații de la Judecătoria Mangalia prin care s-a dispus restituirea la Parchet a cauzei. Avocații au avut o grămadă de argumente să aducă instanței de judecată pentru a demonstra că, de fapt, cercetările în acest dosar nu au descoperit, nici pe departe, ceea ce presupuneau procurorii. Ei au invocat faptul că inculpații, deși acuzați inițial de infracțiuni mult mai grave, și trimiși ulterior în judecată pentru fapte care fac de râs până și pe cel mai neînsemnat interlop din România, sunt băgați toți într-o oală, nimeni neștiind de ce fapte este acuzat și, evident, probele prin care se demonstrează acest lucru. Acuzele sunt prezentate generic, neprecizându-se infracțiunile de care este acuzat fiecare inculpat în parte, așa cum ar fi firesc. Unde este, prin urmare, „teroarea” pe care o reprezintă clanul Raim? Un alt eșec Și pentru ca imaginea să fie una completă, un alt dosar în jurul căruia s-a făcut mare vâlvă nu mai târziu de săptămâna trecută, respectiv cel al concubinei lui Iuzeir Raim (inculpat în dosarul de mai sus), Andreea Mehedințeanu, care ar fi sustras un dosar din instanța Judecătoriei Mangalia, - când potrivit imaginilor camerelor de luat vederi, grefierul arhivar îi pune efectiv dosarul în brațe și o trimite să facă anumite copii după filele care o interesau la un xerox din zonă -, „se desumflă” și el. Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis admiterea recursului declarat de Mehedințeanu împotriva măsurii de arest preventiv și au revocat mandatul emis pe numele ei. Prin urmare, aceasta a părăsit, ieri, arestul IPJ Constanța, fără ca judecătorii să dispună nici cea mai mică interdicție în ceea ce o privește. Întâmplător sau nu, și acest dosar, și primul sunt instru-mentate de același procuror și, se pare, au mai mare legătură între ele decât ne putem imagina. Grefiera încă mai are dosare pe mână?! În fața judecătorilor, avocații au subliniat situația jenantă și eroarea în care s-au aflat procurorii. „Obiectul mitei a fost o cafea și o ciocolată. Mehedințeanu nu a știut că nu are voie să plece cu dosarul din incinta instanței; ea a lăsat buletinul și l-a primit înapoi atunci când a restituit dosarul, pe care i l-a prezentat președintei Judecătoriei Mangalia. S-a consta-tat că este întreg, cu toate că erau numai copii xerox, nu acte origina-le!”, a spus avocata Laura Diaconu. Ea a mai completat că „Mehedințeanu nu a încercat să influențeze pe nimeni, mai ales că acest al treilea volum de urmărire penală nu îl privea pe Raim. Pe cameră se vede cum grefiera i-a restituit cererea mea, ea a fost cea care a preferat să opteze pentru varianta de a-i da dosarul să își facă singură copii. Mehe-dințenau nu avea de unde să știe procedura”, a mai spus Laura Diaconu. Grav este, spun avocații, că grefiera, deși în preaviz, încă mai are dosare pe mână, în condițiile în care procurorii au invocat în propunerea de arestare a lui Mehedințeanu că grefiera nu prezintă pericol public, pentru că și-a dat demisia și nu mai lucrează la instanțe. Așadar, în decurs de doar o zi, judecătorii, de la instanțe diferite, au confirmat faptul că procuroriis-au aflat în mare eroare în două dosare extrem de discutate în ultima vreme și care au mare legătură între ele. Pe cine ajută aceste „dosare fabricate”, cum le numesc oamenii din sistem, și cine ar trebui să răspundă pentru ele?