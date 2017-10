Escrocii umblă din uşă în uşă, în Constanţa

Atenție mare!

Escrocii umblă din ușă în ușă, în Constanța

Escrocii umblă prin Constanța și bat din ușă în ușă, în căutare de victime. Se dau drept angajați ai unei firme de deratizare, fie comercianți ambulanți și în doar câteva minute vă lasă fără lucrurile de valoare.An de an, încălzirea vremii, apropierea verii îi scoate la vânătoare și pe escroci. Iar aceștia au început deja să-și facă simțită prezența în municipiul Constanța. De exemplu, luni după-amiază, în jurul orei 19, o femeie de 56 de ani, din Constanța, a reclamat polițiștilor de la Secția 3 că a fost jefuită. „În aceeași zi, în jurul orei 16, la locuința acesteia s-au prezentat doi bărbați care au susținut că vor să deratizeze apartamentul, femeia permițându-le accesul în locuință. După aproximativ trei ore, proprietara a constatat lipsa sumei de 2.900 de lei dintr-un șifonier, anunțând Poliția, care a demarat cercetările pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor doi”, a afirmat Bogdan Păduraru, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.Cum poate fi recunoscut un infractor Polițiștii le atrag atenția constănțenilor să aibă grijă cui permit accesul în locuință. „Infractorul tipic nu are moralitate, este adaptabil la orice situație și crede că victimele își merită soarta. Dacă nu este prins, el va acționa din nou. Oricine poate deveni o victimă, chiar și persoanele care se consideră prea inteligente pentru a fi înșelate. Multe victime au o serie de caracteristici comune: cel mai adesea, dar nu întotdeauna, sunt persoane în vârstă și locuiesc singure; se încred în ceilalți, chiar și în străini și s-ar putea să necesite o suplimentare a veniturilor.În vizorul infractorului se vor afla absolut toate bunurile care reprezintă o valoare”, a atras atenția Bogdan Păduraru.Cât privește modul cum procedează escrocii, reprezentantul Poliției Constanța a adăugat: „Acești infractori acționează prin distragerea atenției sau atribuirea unor calități false, pentru a-i păcăli pe oameni sau pentru a intra în casele lor, de unde fură bani sau bunuri de valoare. Acest tip de infractor este politicos și pretinde a fi un reprezentant al unor autorități publice, companii de utilități etc. Este convingător și insistent. Poate fi bărbat, femeie sau un copil. Cere un pahar cu apă sau vrea să se spele pe mâini. Alți infractori oferă produse promoționale sau solicită donații pentru acte de caritate. De fapt, acești indivizi certați cu legea folosesc orice poveste pentru a intra în casa victimelor. Sunt cazuri în care poartă salopete cu logo-ul companiei”.Iar, după cum au subliniat polițiștii, „munca” infractorilor este ușurată de faptul că majoritatea oamenilor folosesc, de obicei, aceleași ascunzători într-o locuință: banii și bijuteriile de aur le țin în șifonier (în cele mai multe cazuri!) sau într-un dulap în sufragerie.Pretextează că au nevoie de ajutor Constănțenii sunt sfătuiți să țină ușile de acces în casă încuiate, chiar și când se află la domiciliu; înainte de a deschide, să verifice, prin vizor, cine se află la ușă. „Unii escroci sună la persoanele în vârstă, care sunt mai vulnerabile, spunând că au nevoie urgent de ajutor. Acestea pot solicita să intre în casă pentru a efectua un apel telefonic. Ajutați-le doar dacă nu sunteți singur. Nu trebuie să vă faceți griji dacă alegeți sau nu să ajutați - nu este nepoliticos sau neprietenos. Dacă vizitatorul pretinde că este reprezentantul unei autorități sau companii, întotdeauna solicitați și verificați cu atenție cartea de identitate sau legitimația de serviciu și verificați dacă persoana din fotografie este aceeași cu cea care a sunat la ușă”, a mai atras atenția polițistul.