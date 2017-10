Escrocii schimbă tactica în păcălirea bătrânilor din Constanţa

Escrocii schimbă tactica în păcălirea bătrânilor din Constanța

Nu trece zi fără ca un bătrân din municipiul Constanța să ajungă victimă a escrocilor specializați în așa-numita metodă „accidentul”. Mai nou, atrag atenția polițiștii, sunt vizați bătrânii care au copii sau nepoți plecați în străi-nătate, cărora li se spune că aceștia au provocat un accident rutier și au nevoie urgentă de bani. Infractorii și-au schimbat tactica, considerând că bătrânilor le este mai greu să-și sune rudele de peste hotare, pentru a verifica veridicitatea celor susținute.Miercuri după-amiază, Reveica E., o bătrână de 85 de ani ce locuiește pe strada Dorului din municipiul Constanța a fost sunată, pe telefonul fix, de un bărbat ce s-a dat drept avocat. Acesta a pretins că îl apără pe nepotul constănțencei, care este plecat în Australia, unde ar fi comis un accident rutier cu două victime. Singura posibilitate ca băiatul să scape de închisoare era ca bătrâna să-l ajute cu 8.400 de euro, susținea pretinsul avocat. A urmat o adevărată negociere, bătrâna anunțându-l pe așa-zisul avocat că nu are o sumă atât de mare, că aproape toți banii pe care-i are sunt depuși la bancă, dar că în casă are vreo 40 de dolari și 800 de lei.Așa că, în jumătate de oră, un individ a bătut la poartă și a luat banii. Înainte de a pleca, însă, i-a pus în vedere victimei că cei aproximativ 960 de lei (prejudiciul total) nu sunt suficienți și că mai este nevoie de cel puțin 10.000 de lei, pe care va reveni ulterior să-i ia. Iar când femeia s-a plâns că nu are atâția bani, individul i-a sugerat să se împrumute de la vecini. Ceea ce bătrâna a și încercat să facă, doar că în momentul în care a povestit unei vecine ce a pățit, aceasta a reacționat imediat și a sunat la 112, sesizând Poliția. În prezent, polițiștii constănțeni desfășoară o anchetă pentru găsirea vinovaților.„Reamintim constănțenilor, cu precădere persoanelor de vârsta a treia: sub niciun motiv să nu dați bani persoanelor necunoscute, care vă apelează telefonic și vă comunică faptul că o rudă a avut un accident rutier, fie în România fie în altă țară! Sunați imediat la 112 sau la Poliție”, au atras atenția, încă o dată, polițiștii constănțeni.