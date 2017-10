Escroci "Made in Constanţa". Cu ochii în lacrimi, te usucă de bani

Escroci "Made in Constanța". Cu ochii în lacrimi, te usucă de bani

Mare atenție! Tot mai mulți constănțeni se plâng că au fost înșelați de un individ care cere bani, sub diverse pretexte. Pentru a fi credibil, acesta face promisiuni de restituire a banilor și chiar își lasă „victimele“ să-i pozeze buletinul. Din nefericire, totul nu este decât o țeapă, pentru că oamenii cu bună credință nu-și mai văd banii înapoi. Polițiștii vă sfătuiesc să sunați la 112 dacă vă confruntați cu astfel de situații.Când vine vorba despre a face rost de bani în mod facil, constănțenii sunt extrem de inventivi. De ceva timp, în Constanța a apărut un individ care cere bani, însă are și doi complici: „soția și copilul mic”, care au neapărată nevoie să ajungă acasă, însă au rămas fără bani. La prima vedere, mai că ți s-ar face milă de tânărul care ar face orice pentru 100 lei, mai ales că pare om la locul lui, te lasă să-i fotografiezi buletinul și să-i iei numărul de la mașină, face schimb de numere de telefon și promite că-ți va returna banii imediat ce ajunge la domiciliu. Mai mulți constănțeni au căzut deja în această plasă. I-au dat individului sute de lei, pentru că le-a fost milă. Nu și-au mai văzut banii înapoi, însă nici nu au anunțat Poliția. Iată poveștile lor.„În parcarea de la Kaufland, aproape de mașina noastră oprește un Logan albastru închis cu număr de Ilfov. La volan era un individ, iar în dreapta lui era o tipă brunetă. Păreau oameni de bună credință, n-ai fi zis nicio clipă că sunt tâlhari. Băiatul, cu o jale mare în glas, ne-a rugat să-l împrumutăm cu niște bani pentru a pune niște motorină ca să ajungă la București. Aproape plângea și făcea promisiuni că ni-i returnează și, dacă vrem, ne lasă un casetofon sau orice altceva drept garanție, că e om de cuvânt și suntem șoferi și asta ni se poate întâmpla și nouă. Vroiau să ajungă cumva acasă și nu mai aveau bani. I-am dat 100 de lei și ne rugam să aibă dreptate și să nu fie țeapă. Am apucat să-i facem poză la buletin, însă asta nu ne aduce banii înapoi. Nu vă lăsați impresionați (ca noi) și nu stați prea mult la discuții pentru că, altfel, povestea lui începe să devină din ce în ce mai reală și vă lăsați duși de sentimentul de omenie. Noi ne-am luat-o”, povestește o constănțeancă.„În Maritimo, am luat o mare țeapă. Vine un bărbat la mine și mă roagă să-l împrumut cu 200 de lei că nu mai are benzină și trebuie să ajungă acasă (între timp, cică își reparase mașina), la București. Mă uit amuzat la el, dar a devenit foarte convingător când m-a lăsat să-i fotografiez mașina (IF-24-YBF), buletinul și pe el, mi-a dat și numărul de telefon, cu promisiunea că-mi va înapoia banii a doua zi dimineață. I-am dat 150 de lei, mi se făcuse milă de el, dar bineînțeles că nu i-am văzut înapoi. Și nici nu răspunde la telefon. Așa că, să nu faceți ca mine! Eu l-am ajutat pentru că mi se putea întâmpla și mie să rămân fără bani”, povestește un tânăr.Mai și schimbă mașina! Pentru a nu fi luat în vizor, individul respectiv mai schimbă autoturismele. Dacă primele victime le-a făcut cu ajutorul unei Dacia Logan de culoarea albastru, acum bărbatul folosește un Renault Clio.„Acest individ oprește persoane pentru a le cere bani sub pretextul că a rămas fără motorină, a pierdut banii, a băgat motorină în loc de benzină, i s-a stricat mașina, are diverse motive. El nu e singur, are pe bancheta din spate o femeie cu un copil. Se așează strategic, în locuri foarte frecventate gen mall-uri, hyper-market-uri, benzinării. Îți arată buletinul, te lasă să îi faci o poză la buletin drept garanție, îți spune că-ți va restitui banii imediat cum ajunge acasă. Pe mine a vrut să mă oprească, dar, știind despre ce e vorba, pățind-o alții, nu am oprit. Sunt mulți care cad în plasă. Chiar când am făcut pozele îi dădea cineva bani!”, a mărturisit un alt constănțean.Ce spun polițiștii Reprezentanții Poliției Constanța spun că, momentan, nu pot lua măsuri, pentru că nu cunosc fenomenul. Cu alte cuvinte, nici măcar o singură persoană dintre cele pățite nu a sesizat organele abilitate. Oamenii legii vă sfătuiesc să sunați imediat la 112 în momentul în care sunteți puși față în față cu o asemenea situație. De asemenea, polițiștii vă recomandă să nu dați bani persoanelor necunoscute!