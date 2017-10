ESCROCHERIE VIZAVI DE CITY PARK MALL. CONSTĂNŢENI PĂCĂLIŢI ŞI LĂSAŢI FĂRĂ BANI

9

Ca sa stiti

A spus cineva ca acest sistem a aparut dupa revolutie, da corect, acest sistem a venit odata cu democratia (acest sistem a fost adus), acest sistem exista de mult in Europa, astfel de agentii se regasesc si in centrul Madridului, Roma, Kiev si in alte orase Europene unde taxa de inscriere este de 200€ iar contractul 1500€, ele existand si in ziua de azi, asa ca ele vor exista in continuare, nu este ceva mic ce poate fii oprit este ceva la un nivel European