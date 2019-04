Escapers Constanţa - un joc pentru părinţii aflaţi în căutarea celor mai tari idei de petreceri pentru copii!

Escapers Constanța - un joc pentru părinții aflați în căutarea celor mai tari idei de petreceri pentru copii!

Cand vine vorba despre idei petreceri copii pentru 8,9,10,11 ani, este destul de dificil sa gasesti ceva in Constanta, si mai ales sa ii tii pe acestia in permanenta antrenati, atenti si concentrati asupra unei singure activitati. In cadrul unei petreceri lucrurile se pot simplifica, insa chiar si in acest caz iti trebuie o idee fabuloasa de petrecere, care sa ii tina captivati si la finalul careia ei sa se declare multumiti. Ideile nu lipsesc, cu siguranta, insa in ultima perioada, una dintre cele mai bune idei petreceri copii este cea care ii provoaca la un joc al logicii, si anume Escape room.Copiii sunt activi, agili si se plictisesc in general repede. Asa ca atunci cand organizezi o petrecere pentru copii trebuie sa ai in vedere ca aceasta trebuie sa ii motiveze si sa ii determine sa participe in mod activ la joc, fara a se plictisi. Iar daca mai punem la socoteala si faptul ca o astfel de petrecere este cu adevarat memorabila, atunci putem vorbi despre o adevarata reusita in ceea ce priveste organizarea unei petreceri fabuloase pentru copii.La capitolul distractie, destul de putine dintre acestea reusesc sa egaleze performantele jocului Escape room. Ideea de a evada, prin gasirea unor indicii, aduce cu sine o doza mare de adrenalina. Imaginatia unui copil percepe jocul in mod distinct decat ar face-o un adult, iar acest lucru inseamna de fapt ca grupul de participanti este tinut cu sufletul la gura si ajutat, indemnat si indrumat sa gaseasca solutiile potrivite pentru a gasi calea de a evada. Copiii sunt practic absorbiti in activitate cu deosebita placere, deoarece pentru ei acest itinerariu reprezinta o aventura, o adevarat provocare in care merita sa investeasca resurse.Escape room este una dintre acele activitati pentru copii care necesita un grup consistent de jucatori. Scopul final la jocului este acela de a strange indiciile, a le pune cap-la-cap si a le folosi in vederea gasirii solutiei pentru a evada. Pentru aceasta, fiecare participant este important si fiecare ideie devine parte a unui adevarat brainstorming.Stim cu totii deja, desi pare un stereotip: copiii sunt ca un burete si absorb orice. Ei bine varsta ii ajuta sa isi dezvolte armonios aceste abilitati de cunoastere, iar exersarea lor devine imperios necesara. Cea mai buna cale de a invata un copil anumite lucruri este tocmai prin joaca, drept pentru care Escape room ramane cea mai potrivita solutie din noianul de idei petreceri copii , care ii poate stimula si din punct de vedere al cunoasterii.Cele mai frumoase momente sunt cele care lasa in urma zambete si desfatare, dar si amintiri deosebite ale momentelor petrecute alaturi de prieteni. De aceea, indiferent de ziua care marcheaza evenimentul. Escape room ramane o alegere potrivita, deoarece o astfel de petrecere se va dori repetata cat mai adesea, cucerindu-i in mod iremediabil pe micutii exploratori.Daca v-am facut curiosi pentru mai multe detalii puteti suna la 0734060007 sau puteti intra pe www.TheEscapers.ro