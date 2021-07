Eroi în uniformă. Doi polițiști de la Crucea au sărit în ajutorul unor turiști din Iași

Desfășurarea evenimentului a fost prezentată de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne în mediul online.





„Mașina era scoasă în afara carosabilului, cu avariile pornite și capota ridicată. Lângă ea, un bărbat și o femeie.



Cătălin și Mihaela, polițiști din cadrul Poliției Rurale Crucea, județul Constanța, au oprit în dreptul lor.



- Bună ziua! Aveți probleme? Putem ajuta?



- Bună ziua! S-a spart conducta de la injector. Nici nu știu de unde aș putea cumpăra alta de aici. Ne întoarcem din concediu. Chiar nu am nicio soluție! Am sunat la câteva firme de tractare, dar m-au refuzat că nu ne pot duce atâta drum. Noi suntem din Iași.



- Sigur conducta e de vină?



- Da, da… uitați, că am scos-o. E spartă.



- Închideți, vă rog, autoturismul și haideți cu noi. Sigur găsim o soluție! Luați și piesa cu dumneavoastră.



Astfel, Cătălin și colega lui au plecat însoțiți de cei doi spre Hârșova.



- Mergem la dezmembrări auto. Sunt câteva firme în oraș. Sigur vom găsi!



Și așa a fost, la una dintre acestea au găsit piesa de care aveau nevoie.



- Mergem să o montăm. Avem noi cheile necesare, a spus Cătălin.



După numai o oră, conducta metalică era montată și mașina funcționa.



- Domnule, nici nu știu cum să vă mulțumesc! Numele meu este Alexandru. Eu și soția mea suntem din Iași. Muncim în Danemarca. Cum să vă mulțumesc? Stăteam de aproape două ore pe marginea drumului și poate că, dacă nu ne-ați fi ajutat, am mai fi stat mult timp.



- Mulțumirea noastră este că puteți să ajungeți acasă. Pe mine mă cheamă Cătălin, pe colega mea Mihaela.



- Putem face totuși o poză? Vreau să le arăt prietenilor cine m-a ajutat.



- Sigur că da, dar dați-ne un mesaj diseară când ajungeți la Iași, să știm că ați ajuns cu bine.



Felicitări, Cătălin! Felicitări, Mihaela!”, a fost mesajul ministerului.





De altfel, nu este prima dată când polițiștii de la Secția 7 Rurală Crucea dau dovadă de omenie. An de an, atunci când au posibilitatea, duc jucării și alimente copilașilor fără posibilități materiale, pe care îi întâlnesc în diversele activități pe care le realizează pe linie profesională. Fără să își facă publicitate, fără să facă vâlvă, doar din dorința de a-și ajuta semenii.





Doi polițiști de la Postul de Poliție Crucea au primit aprecieri, după ce au dat dovadă de omenie și au sărit în ajutorul a doi turiști din Iași, veniți pe litoral în concediu, în momentul în care au avut probleme cu mașina. Este vorba despre agent șef Cătălin Constantin Paraschiv și agent Mihaela Ion, ambii ajutor șef de post la Postul de Poliție Crucea, din cadrul Secției 7 Rurale Crucea.