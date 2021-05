EMOȚIONANT! Un preot din Constanța și-a găsit mama biologică, după ani de căutări!

Comunitatea strânsă în jurul paginii de Facebook The Never Forgotten Romanian Children a reușit, în ultimii ani, să sprijini la reunirea a mii de copiii cu părinții lor biologici. Dar, așa cum au subliniat reprezentanții paginii, nu toate căutările au loc în mod public. În unele cazuri, voluntarii organizației realizează căutările fără să le expună în mediul online. Așa s-a întâmplat și după ce preotul arhimandrit George Mihai Hrițuleac a cerut sprijin pentru a-și găsi mama biologică. A găsit-o pe femeie pe care nu a mai văzut-o de 29 de ani și a transmis un emoționat mesaj de mulțumire.

„Dumnezeu știe cel mai bine din ce motive mi-a fost dat să cresc fără Mamă. Tot EL știe cel mai bine de ce mi-a fost rânduit să eșuez în încercările mele de a o găsi din ultimii mai bine de 5 ani. Nu m-am oprit din căutări și, până la urmă, Dumnezeu mi-a rânduit ca anul acesta să dau peste niște oameni minunați la “The Never Forgotten Romanian Children” și, cu ajutorul lor să o găsesc pe cea care mi-a dăruit viață. Ne-am întâlnit, am povestit și ne-am bucurat unul de altul câteva zile. Până la următoarea întâlnire… Mulțumesc din suflet pentru tot și pentru toate, echipei The Never Forgotten Romanian Children!

Să vă răsplătească Dumnezeu jertfa, dragostea și osteneala! Dumnezeu să rânduiască tuturor reîntregirea sufletelor prin aflarea membrilor familiilor biologice! Pace si bucurii tuturor!”, este mesajul transmis de preotul constănțean.