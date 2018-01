EMOŢII PENTRU CANDIDAŢII LA POSTURILE DIN POLIŢIE

EMOȚII PENTRU CANDIDAȚII LA POSTURILE DIN POLIȚIE

Ştire online publicată Miercuri, 10 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Sesiunea din ianuarie a concursului de admitere organizat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru școlile de agenți și subofițeri începe, miercuri, urmând a se desfășura până în 20 ianuarie. Sunt puse la dispoziția candidaților peste 2.800 de locuri pentru agenți de poliție, subofițeri jandarmi, subofițeri pompieri și polițiști de frontieră.Calendarul admiterii pentru actuala sesiune, organizată în premieră, a fost devansat. Probele de concurs constau într-un test scris, traseu practic aplicativ, test psihologic și evaluare medicală.Activitățile în vederea înscrierii, respectiv eliberării legitimației de concurs, se vor desfășura miercuri și joi, la sediul instituțiilor de învățământ.Probele eliminatorii, contravizita medicală și proba de evaluare fizică, vor avea loc în perioada 12 – 18 ianuarie 2018, conform graficelor stabilite de instituțiile de învățământ.Proba de verificare a cunoștințelor se va susține la data de 20 ianuarie 2018.Potrivit MAI, sunt puse la dispoziția candidaților 2.880 de locuri din școlile de agenți și subofițeri, împărțite astfel: 1.600 pentru agenți de poliție, 700 pentru subofițeri jandarmi, 300 pentru subofițeri pompieri și 280 pentru polițiști de frontieră, locurile fiind atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Excepție face Școala de Subofițeri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, unde se pot înscrie doar bărbați.Școlile care organizează sesiunea de admitere din ianuarie sunt Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, unde sunt disponibile 1.300 de locuri, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, cu 300 de locuri, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea, care are 280 de locuri, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani, cu 350 de locuri, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni – 350 de locuri și Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – 300 de locuri.Doar pentru școlile de poliție s-au înscris peste 12.000 de candidați, iar 1.441 de candidați își doresc să devină pompieri.Oficialii MAI anunțau, în septembrie 2017, că au fost luate măsuri pentru reducerea deficitului de personal, fiind aprobat un pachet de măsuri în acest sens.Astfel, au fost suplimentate locurile din școlile de agenți și subofițeri, urmând să fie pregătite două promoții în fiecare an, alternând perioadele de școală cu cele de practică, iar perioada de școlarizare a fost redusă de la doi ani la un an.