Elodia, înghiţită de Marea Neagră? Dezvăluiri incredibile

Elodia, înghițită de Marea Neagră? Dezvăluiri incredibile

Ştire online publicată Duminică, 02 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cel care vine acum cu această nouă ipoteză de-a dreptul uluitoare spune că a indicat deja polițiștilor să caute cadavrul Elodiei în Marea Neagră. Potrivit acestuia, polițistul mergea foarte des la pescuit pe litoral, astfel că nu exclude posibilitatea ca acesta să fi dus trupul neînsuflețit la malul mării. Astfel, el ar fi aruncat și cadavrul Elodiei în Marea Neagră, pe care l-ar fi legat cu plumb pentru a nu ieși la suprafață.Mama Elodiei Ghinescu a fost însă mereu convinsă că fiica sa e moartă. “Eu cred că fiica mea e moartă. Toată lumea știe asta."De partea cealaltă, soacra avocatei dispărute își apără în continuare fiul. Mama lui Cristian Cioaca e convinsă că fiul ei nu e vinovat de moartea Elodiei și spune că aceasta nu face decât să se răzbune pe fostul polițist.„Eu cred că este dispărută și se răzbună, este vie. Vrea să-l distrugă pe Cristi și pe noi, ceilalți din familia sa. Am avut o relație bună cu Elodia, eu vedeam că ei se înțeleg bine, dar în ultimul timp, ea îi spunea lui să divorțeze dacă nu îi convenea ceva. Eu am simțit ceva după plecările pe care le avea ea. Lui nu i-am spus, pentru că nu a ascultat niciodată, nu m-am băgat totuși. Noi nu am vrut-o de la început din cauza vârstei și a funcției pe care o avea, noi ne gândeam că vor exista discuții. Imediat după căsătorie Elodia a început să îi reproșeze fiului meu că ea aduce mai mulți bani în casă. Mie fiul meu nu îmi aducea nimic, probabil ca să nu îi reproșeze ea. Când s-au cunoscut fiul meu avea un salariu, noi eram niște oameni normali”, a spus mama lui Cioaca.