Elevii constănţeni luptă împotriva hepatitei virale C

Elevii constănțeni luptă împotriva hepatitei virale C

Fundația Baylor Marea Neagră a lansat, în colaborare cu Asociația Elevilor din Constanța, o nouă broșură cu informații referitoare la bolile infecțioase, mai exact la virusul hepatitic C, la căile de transmitere ale acestuia și la cele de prevenire a infectării.Elevii din județul Constanța vor primi broșura electronică și vor afla pericolul reprezentat de hepatitele virale, punând accent pe modul de transmitere al acestora.Aceasta este o nouă etapă a colaborării dintre Fundația Baylor Marea Neagră și Asociația Elevilor din Constanța. Cele două organizații susțin o campanie de informare și de conștientizare asupra pericolului reprezentat de hepatita virală C.„Sunt încă multe lucruri de făcut pentru a reduce riscul infectării cu virusul hepatitic C, dar primul pas este să facem informația accesibilă și interesantă pentru elevi. Ne dorim ca acțiunile desfășurate de Fundația Baylor Marea Neagră în colaborare cu Asociația Elevilor din Constanța să contribuie la o mai bună conștientizare a riscurilor de contactare a hepatitelor virale, motiv pentru care vorbim în ea despre relații sexuale, despre tatuaje și piercing-uri. Prevenirea îmbolnăvirii este extrem de importantă, iar tinerii trebuie să știe ce să facă pentru a rămâne sănătoși, mai ales că sunt la vârsta noilor experiențe, a curiozității și a neînfricării. Parteneriatul cu Asociația Elevilor din Constanța ne bucură și sperăm să ajutăm împreună la evoluția unei generații mai informate și, bineînțeles, mai sănătoase”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, directorul executiv al Fundației Baylor Marea Neagră.La rândul lor, elevii sunt bucuroși să se implice în astfel de campanii importante.„Ne bucurăm că parteneriatul cu Fundația Baylor Marea Neagră continuă. Ne dorim ca toți colegii noștri să conștientizeze care sunt riscurile infectării cu virusul hepatitic C și ce pot face ca să evite acest lucru. Broșurile pe care Fundația Marea Neagră le pune la dispoziția tinerilor îi informează și îi responsabilizează pe destinatarii informațiilor, așa cum deja ne-am convins pe parcursul celorlalte colaborări. Îi îndemnăm pe toți colegii noștri care au împlinit vârsta majoratului să se testeze pentru HIV și hepatite virale B și C, reținând că pot face gratuit acest lucru la Fundația Baylor Marea Neagră”, a precizat Mihai Tănase, președintele Asociației Elevilor din Constanța.