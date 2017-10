Elevii constănţeni, îngroziţi de cei care „fac legea” pe stradă

Elevii constănțeni, îngroziți de cei care „fac legea” pe stradă

Elevii constănțeni văd sau asistă la diferite forme de violență la tot pasul: în mediul familial, în cercurile de prieteni, pe drumul de/la școală, în incinta școlii, pe net sau la televizor. Asta o spun chiar ei. Plutonierul major Adrian Cucu, din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” (specializat în problematica violenței domestice și juvenile), a fost cel care, în urmă cu două zile, a fost printre aproximativ o sută de elevi ai Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari și a aflat ce știu și ce cred tinerii despre violență. Vizita face parte dintr-o campania națională de informare, prevenire și dialog social - „Jandarmeria pe înțelesul tuturor”, derulată de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța, alături de toate structurile similare din țară. Această campanie are mai multe scopuri (de informare cu privire la rolul pe care îl are Jandarmeria Romană în societate, modul activ în care această instituție se implică în viața de zi cu zi a cetățenilor, precum și tipul de misiuni pe care le execută jandarmii), dar poate cel mai importat ține de prevenirea și combaterea violenței. „Stop violenței în școli” Această etapă a campaniei se desfășoară sub titlul „Stop violenței și discriminării în școli”, și cuprinde întâlniri ale jandarmilor cu elevi și profesori. Iar elevii știu, din proprie experiență, ce înseamnă aceste lucruri. Aproape jumătate dintre cei care au participat la întâlnire au descris diferitele forme ale violenței, de la cea verbală și până la cea fizică, percepută în ansamblu ca o manifestare la care recurg cei ce au astfel de exemple în familie, dar și pe stradă, fie că sunt împinși să acționeze astfel de către persoane rău intenționate, fie că în acest mod încearcă să își revendice un statut clamat de anturaj. De altfel, una dintre problemele repetat puse în discuție de către elevi a fost aceea că în viața de zi cu zi este dificil și chiar periculos să iei atitudine împotriva celor care încearcă să inspire teamă celor din jur și să „facă legea“ pe stradă. Ce au de făcut pentru a-i descuraja? Jandarmul spune că cea mai importantă armă de descurajare a unui astfel de comportament constă în alertarea în cel mai scurt timp posibil a forțelor de ordine, prin apelul unic de urgență 112.