Elevă olimpică ÎN COMĂ, după ce a căzut de la etajul al treilea al unei cabane

Cosmetizarea adevarului.

Mda, made in Romania.... Imi pare trau pentru aces eveniment, dar ca in Romania, ele imediat este cosmetizat pentru : 1. sa nu faca valava la METdC si sa nu faca probleme ministrului care deja are probleme legate de imagine 2. sa nu loveasca in Fedorca numit politic si cu statul de transpartinic 3. sa nu faca viitoare probleme inspectoratului care deja este luat la puricat. 4. sa nu aiba probleme directorul scolii sau profesorii organizatori. etc etc. Dar logica este urmatoarea: 1. in tabere, copii stau cate minim doi-patru in camera. Fiind iarna, la munte, unde temperaturile sunt sub cateva grade cu minus, logic, daca fata era somnambula, aerul rece care ar fi intrat in camera, in cateva minute, ar fi trezit ceilalti copii. Dupa ce fata in speta a cazut, LA SCURT timp s-ar fi aflat. 2. Daca fata era somnambula, parintii cu SIGURANTA ar fi informat organizatorii ca are probleme de sanatate, pentru a-i acorda o atentie speciala. Ca somnambul, fiind intr-o locatie noua, nu dpdv psihologic nu ar fi avut cum sa cunoasta perfect interiorul incaperii ca sa mearga DIRECT la manerul geamului, ar fi bajbait prin camera pentru a reusi sa deschida gemul. 3. Daca nu s-a produs punctul 1 si 2 (bajbaieli in camera, zgomot de feresatra deschisa, frig in camera, escaladarea geamului ca somnambul) inseamna ca povestea este alta: 3. Probabil ca ea si colegele erau nesupravegheate, si nefiind in camera, ci prin vecini, ea a revenit in pe la miezul noptii si s-a produs accidentul. 4. Colegele ei au sezizat tarziu, abia cand au revenit spre dimineata in camera lor, ca lipseste fata anuntand foarte tarziu. O verificarea EXTERM de subtire ar certifica accidentul nu ca somnambulism.