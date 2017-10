Elevă găsită de părinţi spânzurată în faţa casei. "Am rămas şocat"

Elevă găsită de părinți spânzurată în fața casei. "Am rămas șocat"

Dimineață tragică pentru părinții unei tinere, în vârstă de 17 ani, care și-au găsit fiica spânzurată de copacul aflat în fața casei în care locuiesc. Alexandra Iuliana Pătrașcu a lăsat un bilet de adio în care și-a motivat gestul. Ea le-a explicat părinților că și-a pus capăt zilelor din cauza problemelor din dragoste. Fata îl iubea pe un tânăr din localitate, însă nu a pututsă treacă peste despărțirea de acesta.Alexandra locuia în comuna constănțeană Independența și era un elev model, cu rezultate foarte bune la școală. Alexandra Iuliana Pătrașcu era elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Inde-pendența”. Diriginta elevei i-a fost profesoară timp de mai mulți ani și spune că vestea a venit ca un șoc, știind-o ca fiind o fată cuminte și conștiincioasă.„A fost un șoc de dimineață când am auzit. Era o elevă conștiincioasă și venea la ore. Am avut-o elevă în toți anii aceștia, iar vineri a fost ultima oră cu ea. Se implica în activități școlare, era o fată cuminte, chiar nu știu ce s-ar fi putut întâmpla”, spune diriginta elevei, plină de regret.Marius Ștefan, primarul comunei Independența, i-a fost profesor de educație fizică și o știa pe Alexandra Pătrașcu ca fiind o fată bună. „Era un copil liniștit, retras și am rămas șocat când am aflat de dimineață. Ea mi-a fost elevă la școală, era o fată bună, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat...”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Marius Ștefan, primarul localității Independența.Trupul neînsu-flețit al fetei a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului. Polițiștii Secției 9 Rurale Topraisar fac cercetări în acest caz.