Eleva care a obţinut nota 10 la BAC s-a sinucis

Eleva care a obținut nota 10 la BAC s-a sinucis

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără de 19 ani care s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Cluj-Napoca a murit, în această dimineață, la spital, din cauza traumatismelor multiple suferite în urma căzăturii, ea numărându-se printre elevii clujeni care au obținut, în această vară, media 10 la examenul de bacalaureat.Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, Cristiana Ciortea, a declarat, miercuri, că tânăra de 19 ani care s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din Cluj-Napoca a decedat la spital, în cursul nopții, scrie Mediafax."De la UPU a fost transferată la Terapie Intensivă, dar nu a mai putut fi salvată. Nu avea șanse de supraviețuire. În urma căzăturii, tânăra a suferit politraumatisme grave, craniene, toracice și de bazin, a avut fractură de femur și a intrat în șoc hemoragic", a spus Ciortea.Directorul Colegiului Național "George Coșbuc", Lucian Popescu, a declarat că tânăra, Iulia Plăian, a studiat la acest colegiu. "Este o mare tragedie. Iulia a fost un elev de excepție, un copil excepțional. Nu a dat semne că ar fi avut probleme de natură psihică. A participat și la deschiderea anului școlar, unde a ținut un discurs", a spus Popescu.Iulia Plăian s-a numărat printre cei opt elevi clujeni care au obținut media 10 la bacalaureat în vara acestui an. "Nu cred că a fost un examen mai greu sau mai ușor ca în alți ani. A fost de nivel mediu. Am dat Bac-ul din română, germană, matematică și fizică. Nu mă așteptam să iau așa note mari, sincer. Nu am luat nicio oră de meditație. Cred că cine învață constant în timpul anului, cine își dă interesul are și rezultate. Și profesorii contează foarte mult", declara, în vară, Iulia Plăian."Din primele cercetări rezultă că fata a mers cu tatăl său la acel apartament, care era al părinților și fusese dat în chirie, și a ieșit pe balcon, de unde s-a aruncat. Din spusele tatălui său, tânăra suferea de depresie. În urma căderii, fata nu a murit, iar la fața locului a intervenit un echipaj SMURD care a transportat-o la UPU", a declarat comisarul șef, Daniela Boloș, din cadrul Poliției Județene Cluj.Coordonatorul SMURD Cluj, Cristian Ursu, declara că, în urma căzăturii, tânăra a suferit un stop-cardio respirator, dar fusese resuscitată de medicii de la SMURD, însă prognosticul era rezervat. Poliția continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.