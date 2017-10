ELEVĂ BĂGATĂ ÎN SPITAL, DE O COLEGĂ BĂTĂUŞĂ

1

Elevii ca profesorii și profesorii ca elevii !

Profesorii slăbi pregătiți sub raport profesional se terfelesc unii pe alții, își spală rufele în public și elevii se bat în văzul lumii! Halal educație și instrucție în învățământul românesc ! Cadrele didactice în loc să educe elevii, se "bat" pentru funcții, pentru a compromite colegii de breaslă, năravul oamenilor prost pregătiți sub aspect profesional și totodată dau dovadă de proastă creștere, tocmai lor, profesorilor, le lipsesc cei șapte ani de acasă, atunci ce să mai cerem de la elevii școlii românești : respect, bună cuviință, să învețe și să respecte părinții, oamenii din jurul lor și bineînțeles pe profesori ?! Până când cadrele didactice, nu vor deveni, ele, exemplu de luat de către elevi, învățământul românesc, nu are să fie respectat de nimeni ! Păcat, că acele cadre didactice capabile, bine intenționate și biiiiiine pregătite sub raport profesional, suferă de pe urma luptei colegilor incompetenți , profesorii biiiiiine pregătiți, nu pot ajunge acolo unde este nevoie de ei, sunt ținuți în umbră și izolați ca să nu se poată afirma, de aici încolo toate necazurile în învățământul din România !