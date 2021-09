Elev bătut în faţa Liceului cu Program Sportiv. „Sunt personaje care ne fac probleme!”

Din păcate, astfel de incidente s-ar putea petrece oricând având în vedere că zona nu este monitorizată video şi în zonă sunt mai multe familii de romi care creează frecvent probleme. „Sunt vecinii noştri care vin în haită precum corbii la victimă. Incidentul s-a petrecut în afara şcolii, elevul venea la ore. Am vorbit cu comandantul Secţiei 3, se ştie cine este făptaşul, vedem ce măsuri pot lua astfel încât incidente de genul acesta să nu se mai repete. Avem astfel de personaje care ne fac probleme. Ei locuiesc în zonă şi, nemaifiind elevi ai şcolii, se simt cumva la adăpost, că nu îi mai putem trage la răspundere. Înainte îi mai ameninţam cu scăderea notei la purtare, dar acum cred că nu mai avem nicio pârghie de a acţiona”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, directorul Liceului cu Program Sportiv, prof. Andrei Szemerjai.







„Îi opresc, le vorbesc urât, îi intimidează!”





Potrivit acestuia, siguranţa elevilor este o prioritate mereu în atenţia conducerii unităţii de învăţământ. „Noi am luat deja măsuri. În plus, ca urmare a ordinului comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii, accesul elevilor în afara curţii şcolii este interzis pe timpul cursurilor şi nimeni din exterior nu poate intra. Am pus lacăte la porţi. Avem un singur om care asigură paza pe timpul zilei şi care stă la poarta spre curtea şcolii, pentru a-i primi pe cei care vin la antrenamente. Specificul unităţii noastre este diferit, deci trebuie asigurat accesul elevilor care au program de pregătire. În rest, toate căile sunt închise. Din păcate, uneori, mai reuşesc să intre în curte persoane din zonă, care nu sunt elevi ai şcolii. Se folosesc de un gard care poate fi sărit. Este drept, poliţia mai patrulează, dar atunci când trec poliţiştii sunt cei mai cuminţi, în rest, sunt gălăgioşi, înjură, se mai iau de elevi”, a mai spus directorul unităţii de învăţământ.





De altfel, plângeri la adresa vecinilor sunt şi din partea părinţilor elevilor care fie învaţă în liceu, fie fac antrenamente sportive la secţiile unităţii. „Permanent, sunt pe stradă câţiva tineri. Stau la bordură, beau, vorbesc urât, se iau de copii, de femei. Am asistat la astfel de incidente când se pun în faţa copiilor şi le cer bani. Nu îi bat sau îi tâlhăresc, dar îi intimidează, le creează o frică. Băiatul meu are 10 ani, vine la antrenamente, dar cere mereu să fie însoţit până la intrarea în curte, deoarece îi este teamă de persoanele respective”, ne-a povestit Alina Sava, din Constanţa.





Alertaţi prin apel la 112, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 s-au deplasat la faţa locului şi i-au identificat pe agresori ca fiind doi tineri de 15 şi 16 ani. „Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost conduse la sediul unităţii de poliţie, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor care au condus la acest incident, urmând ca la finalizarea lor să se ia măsurile legale care se impun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, Cristina Gavriloaie.