Elena Udrea, primul mesaj din arestul la domiciliu

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul ministru Elena Udrea a postat pe pagina sa de facebook primul mesaj după ce a fost plasată în arest la domiciliu, după două luni și jumătate de stat după gratii:”Buna dimineata! Este ora 07.00, deci urmeaza "Apelul". Doar ca nu m-a mai trezit zgomotul infiorator al celor trei zavoare care se trag la ora 06.00. Si inca nu inteleg de ce ma trezesc in patul meu. Ieri am incercat sa ma readaptez la viata acasa. Surprinzator cum uiti unele obisnuinte, cum ar fi folosirea telefonului mobil, in ce directie se roteste robinetul de la dus...etc.Va multumesc tuturor celor care v-ati gandit la mine in aceasta perioada! In special celor care mi-ati fost alaturi. Sunt convinsa ca forta gandurilor voastre pozitive a contat. Sa aveti o zi frumoasa! Eu sunt aici”, a scris Elena Udrea, pe pagina sa de facebook.