Elena Udrea, din nou sub control judiciar, pentru spălare de bani

2

Leana....

Leanu nu stie sa spele...excelent comentariu am ras in hohote bravoooo...ba.De la Burebista la Sănta Klaus alias Mălai Mare nu sa furat ca n ....Nu sau spalat..bani ca n mandatul lui traian bashinos zis BASSS..Sau crezut DZEI !....mamei lor si celor care ia u votat.EU unu nu am avut incredere si nu am votat BASSS.niciodata si nici actualul PNL basist condus de blaga buldogul cainele de paza a lui BASS cel care la " ajutat" sa ajunga pres.....DZEIi ..mamii lor de mafioti puscariabili la puscarieeeeeeeeeeeeeeeeeeee cu tot neamul lui bass.