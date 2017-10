Elena Udrea, cercetată sub control judiciar într-un nou dosar de corupţie UPDATE

Elena Udrea, cercetată sub control judiciar într-un nou dosar de corupție UPDATE

22 Septembrie 2016

La ieșirea din instituție, aceasta a declarat că ea și Ioana Băsescu sunt chemate în fața procurorilor pentru că numele Băsescu trebuie terfelit înainte de campanie.”Cred că numele lui Băsescu trebuia terfelit. Am văzut cu toții ce campanie fabuloasă cu conturi false se face pe Facebook în favoarea domnului Cioloș, deci șansele unui posibil contracandidat la funcția de prim-ministru, așa cum este domnul Băsescu, trebuie reduse din start, la fel și șansele PMP. Înțeleg că dosarul e din 2015, iar chemarea are loc fix acum, îniante de campanie”, a acuzat Elena Udrea.Aceasta a mai susținut că, atunci când a aflat că este vorba despre un dosar legat de finanțarea campaniei din 2009 pentru prezidențiale, a crezut că este vorba despre modul în care Vasile Blaga a cheltuit pentru partid banii primiți comision în afacerea Microsoft. Totuși, se pare că nu acest lucru s-a întâmplat și asta pentru că: ”domnul Blaga și restul sunt oamenii domnului Iohannis și nu trebuie să le afectăm imaginea înainte de campanie”.Alexandru Chiciu a spus că procurorii au luat măsura controlului judiciar în cazul Elenei Udrea, deși în dosar sunt o serie de contradicții, iar declarațiile unor martori audiați la DNA infirmă tezele procurorilor. "Noi apreciem că dosarul este absolut prematur realizat la acest moment, în condițiile în care procurorii au avut la dispoziție peste un an să facă cercetările. Există o serie de contradicții între actele procurorilor, descrierea situației de fapt în procesul verbal de aducere la cunoștință a calităților de suspect și elementele care s-au decelat din audierea martorilor”, a declarat Chiciu.Avocatul a precizat că Elena Udrea nu putea să dea joi o declarație la DNA, având în vedere contradicțiile și discrepanțele din dosar, dar că va da un punct de vedere în fața procurorilor după ce va studia materialul de urmărire penală."Urmează să ni se pună la dispoziție dosarul și în mod sigur vom da declarații, după ce se vor lămuri aceste contradicții, care provin de la procurori”, a mai spus Alexandru Chiciu.La intrarea în sediul DNA, Elena Udrea nu a vrut să dea informații despre dosarul în care a fost citată la DNA și nici despre calitatea în care este audiată.Tot la Direcția Națională Anticorupție au ajuns, joi, și Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, și jurnalistul Dan Andronic.Ioana Băsescu nu a dat nicio declarație de presă la intrarea în sediul DNA, însă Dan Andronic le-a spus jurnaliștilor că a fost citat ca martor într-un dosar din 2015.