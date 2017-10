Elena Udrea, AMENINȚATĂ în închisoare de un deținut

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Udrea sustine ca a primit o scrisoare de amenințare de la un deținut. El i-a spus Elenei Udrea că ar exista o comandă să fie infectată deliberat cu HIV în închisoare. Prietena Elenei Udrea, Ruxandra Dragomir, care a vizitat-o ieri la penitenciarul Târgșor, spune că se teme pentru viața fostului ministru, potrivit Realitatea.net.Scrisoarea primită de Elena Udrea, când se afla încă în arestul Poliției Capitalei, descrie cât se poate de explicit cum ar fi urmat să fie Elena Udrea infectată deliberat cu HIV, la comanda lui Sile Cămătaru, care ar acționa și el tot la ordin. Deținutul care i-a scris spune:"Tu ai un dușman care te-a denunțat și te-a băgat acolo și e prieten bun cu Sile. Și au discutat despre tine spunându-i că vrea să te distrugă și spunându-i că, dacă are pe cineva care să-ți facă rău, la care Sile a spus „da”. Îi oferă 15 mii să dea ordin să te înțepe cu un ac de SIDA, ca să te distrugă. Eu săptămâna asta am primit scrisoare de la Sile.", o anunță deținutul respectiv pe Elena Udrea.El mai spune că a fost pus să colecteze mostre biologice de la bolnavi cu HIV ,internați la Spitalul Penitenciar Rahova. Apoi, seringa ar fi trebuit să fie dusă la penitenciarul, în care urma să fie mutată Udrea. Deținutul i-a scris Elenei Udrea din Penitenciarul Colibași și spune că a refuzat această comandă, pentru că are o slăbiciune pentru fostul ministru al Turismului.Hai să-ți spun cine sunt și care este problema și ai încredere că acest lucru nu se va întâmpla fiindcă eu sunt dur, dar nu cu tine pentru că pe tine, ca femeie, te-am simpatizat și te simpatizez toată viața fiindcă nu meriți să ți se facă acest rău.(...) Eu, în libertate joc rău, la comandă, sunt tatuat pe tot corpul și pe toată fața. Am 42 de ani și de fel sunt din Caracal, Olt. În prezent, nu mai am pe nimeni, pentru că un clan din Rusia mi-a omorât soția și fetița în 2000 pentru o combinație în Torino. (...), mai scrie deținutul.Ruxandra Dragomir susține că Elena Udrea nu a luat inițial în serios această scrisoare."Inițial nu a dat foarte mare importanță acestei scrisori, a fost primită cu ceva vreme în urmă dar în momentul în care a fost mutată atât de brutal la Târgșor, fără înștiințare sau fără explicație anume sigur că lucrul acesta i-a dat foarte mult de gândit și a luat foarte în serios acea scrisoare", a spus Dragomir.Ruxandra Dragomir susține că se teme pentru viața Elenei Udrea, care are de gând să anunțe autoritățile cu privire la această amenințare. Udrea a fost mutată joi de la Arestul Central al Poliției Capitalei la Penitenciarul Târgșor.