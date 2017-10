Elena Tănăsescu a fost pusă în libertate pe motive medicale

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au admis recursul formulat de Elena Tănăsescu și au dispus punerea în libertate a femeii pe motive medicale. În 2005, Elena Tănăsescu a fost condamnată de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și deținere de stupefiante pentru consum propriu. De atunci, ea a mai beneficiat de cel puțin o întrerupere a executării pedepsei, pentru că a fost însărcinată, iar magistrații au eliberat-o pe acest motiv. Elena Tănăsescu a fost prinsă, în cursul anului 2003, în urma unui flagrant realizat la Pizzeria „In", cu ajutorul unui investigator sub acoperire, în timp ce intenționa să vândă 20 de doze de heroină, în cantitate totală de 1,34 grame, primind pentru fiecare doză suma de 300.000 lei vechi. Asupra Elenei Tănăsescu au mai fost găsite 33 comprimate de metadonă și 7 comprimate de nitrozepan. În prezent, femeia mai este judecată într-un nou dosar pentru o faptă similară. În acest caz, Elena Tănăsescu este cercetată împreună cu Șaban Riza și Emil Gheor-ghe, din Constanța, pentru trafic de droguri de mare risc. Pe 26 aprilie 2004, Gheorghe și Riza au sosit în parcarea hotelului Parc, într-un Opel roșu, și au așteptat venirea cumpărătorilor. Polițistul sub acoperire a încheiat tranzacția și l-a surprins în flagrant pe Gheorghe. El apucase să vândă 100 de grame de cocaină contra sumei de 4.000 de dolari. Riza a stat în mașină, cu motorul pornit, iar când a văzut că prietenul lui este prins, a demarat în trombă. În timpul anchetei s-a stabilit că Elena Tănăsescu este complicele celor doi traficanți, ca urmare a unor convorbiri telefonice interceptate de anchetatori.