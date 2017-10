El este „spaima“ infractorilor de la Vama Veche!

Plutonierul major Constantin Silviu Popa, de la Detașamentul 1 Jandarmi Mobil din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Constanța, este militarul care, în această vară, a prins cei mai mulți infractori din sudul litoralului.Plutonierul major Constantin Silviu Popa are 40 de ani, este căsătorit și are un băiat în vârstă de 12 ani. Lucrează de 18 ani în Jandarmeria de la Constanța și de aproximativ 13 ani face muncă de intervenție. În fiecare an, militarul, care îndeplinește și funcția de comandant de grupă, s-a remarcat prin rezultate foarte bune, flerul său în „deconspirarea” suspecților putând face de rușine și pe cel mai versat infractor venit să opereze pe litoral. Se laudă că în 80% din situații intuiția nu-l înșală, iar rezultatele tind să-i dea dreptate.Cum reușește să fie unul dintre cei mai performanți jandarmi de la Constanța? În primul rând, datorită pasiunii cu care își face meseria, dorinței de a ajuta cetățenii, de a face dreptate și de a institui ordinea.Are încredere în el, dar și în oa-menii cu care lucrează, conside-rându-i egalii săi pe subordonați și apreciind orice gest de mulțumire al șefilor. Recunoaște însă că cea mai mare „recompensă” vine atunci când primește un „mulțumesc” din toată inima de la oamenii pe care îi ajută, cărora le-a găsit copiii pierduți, bunurile de preț sau de suflet, cărora le-a șters cu gestul său îngrijorarea de pe frunte. Mulți, uimiți de operativitate, rămân surprinși de atâta dăruire! Pentru el este însă ceva absolut normal.„Consider că activitatea mea în cadrul Jandarmeriei a fost una constantă și asta nu s-a datorat decât faptului că muncesc din plăcere. Nu fac nimic din obligație sau să mulțumesc șefii. Dacă te forțezi să faci ceva, implicit dai greș. Totul vine natural. Nu aș putea să fac singur lucrurile astea; ocup și funcția de înlocuitor la comanda unei grupe, am niște băieți în subordine, dar pe care nu-i consider în subordine, îi consider egali. Ei mă sprijină să-mi execut misiunile. Fac totul cu plăcere, pentru că activitatea zilnică nu este una constantă și monotonă, este diversificată, volumul misiunilor este foarte mare și diversificat”, ne-a declarat plutonierul major Popa.Ce îl trădează pe un infractor?Dar cum recunoaște un răufăcător? „Are un anumit compor-tament, pe care noi îl studiem în cadrul cursurilor din cadrul inspectoratului. Expresia feței, modul de abordare, dacă evită întâlnirea cu patrula și cum o evită; în momentul discuției cu jandarmii, acesta începe să devină agitat, să transpire, să își frece mâinile, începi să îți dai seama că ascunde ceva...”, ne dezvăluie plutonierul major Popa câteva dintre semnele prin care își dă seama că stă față în față cu un infractor.A prins cei mai mulți hoți și tâlhari din Vama VecheEl este cel care a constatat, din iulie și până în prezent, cele mai multe infracțiuni la Vama Veche - aproximativ 15. Se consideră un rezultat extraordinar de bun, ținând cont că ne raportăm la o singură persoană și la o perioadă de timp de nici două luni.„În cadrul grupei, am avut dispozitive și în Neptun, și în Saturn, dar probleme au fost în Vama Veche. Acolo se adună «lumea bună».Am constatat infracțiuni și contravenții. Dacă veți merge pe plaja din Vama Veche, veți observa că nu vă deranjează nimeni pe plajă (n.r. - se referă la comerțul ambulant)! A fost de ajuns să ne implicăm serios câteva săptămâni la rând și acum nu mai sunt probleme de acest gen”, spune cu mândrie jan-darmul Popa.Datorită lui însă au fost rezolvate cazuri de tâlhării ori furturi, în unele dintre situații timpul de operativitate fiind extrem de scurt de la sesizare până la prinderea infractorilor și recuperarea bunurilor. „Chiar și când este o sesizare care nu este adresată în timp util, adunăm toate datele, iar în zilele care urmează facem controale și adunăm date. Asupra vreunei persoane suspecte se pot găsi anumite bunuri, care provin din faptele sesizate… Nu ne lăsăm cu una, cu două și îi spunem omului să meargă la Poliție și gata. Încercăm să facem cât mai mult posibil”, completează Popa.A salvat un om de la o moarte sigurăCurajul său a salvat un om de la o moarte sigură în urmă cu câțiva ani. Pe drumul ce duce spre Mangalia a avut loc un grav accident rutier. Mai mulți oameni au murit carbonizați într-o mașină. Una dintre victime trăiește datorită lui!Constantin Popa se întorcea, alături de colegi, dintr-o misiune din sudul litoralului. „Am apucat de am scos o persoană din mașina care începuse să ia foc. Am tras-o spre exterior și am salvat-o, dar una dintre victimele din mașină, care era încă în viață, striga «Ajutor! Ajutor!» Primul instinct a fost să mă bag, să intru acolo, dar mi-am dat seama că e prea târziu, nu aveam nicio șansă să salvez acea persoană și îmi puneam viața în pericol! Asta m-a marcat enorm. Trăiesc de atunci cu părere de rău și regret în suflet că n-am putut să mai salvez încă un om!”, ne-a mai spus militarul Popa.„Faptele bune le acoperă pe cele rele…”Nu se plânge la capitolul „bani”, deși recunoaște că „se poate și mai bine”, dar, dată fiind situația economică a țării, recunoaște că nu s-ar simți confortabil dacă ar fi plătit mai bine ca un dascăl…Ce sfaturi îi dă militarul Popa unui tânăr care ar dori să îi urmeze pașii în profesie? „Să vină cu inima deschisă! Unele deprinderi le înveți aici, dar el trebuie să fie conștient că dacă a intrat într-o astfel de profesie va avea parte și de niște privațiuni; trebuie să aibă un comportament demn, căci reprezintă o instituție care se vrea a fi una dintre cele mai credibile dintre instituțiile statului, pe care trebuie să încerci să o ridici prin contribuția ta. Eu gândesc că prin contribuția mea, atât de mică, câtă e, construiesc imaginea instituției. Cred că faptele bune le acoperă pe cele mai puțin bune. Fiecare dacă contribuie câte puțin se face un întreg frumos de privit de către cetățeni”, spune Popa.Dar care sunt atuurile unui jandarm? „Încredere în tine, că poți să faci lucruri bune. Dacă mergi pe principiul că faci o meserie pe principiul «Câinii latră, ursul merge!» nu faci bine! Odată și odată, ce faci și ce nu faci se va întoarce împotriva ta!”, ne mai spune jandarmul.