El este şoferul Mercedes-ului implicat în accidentul mortal de la Lazu. Andrei Ionescu conducea cu peste 100 km/h!

CoMuismul si kkpIUDAlismul

In coMunism, singura distractie oferita sulimii de catre merdia ceausiste, era satira si...omorul ospatarului-hoț, vânzătorului de la aprozar, iar singura critica acceptata de cei mai inaintati in constiinta fii ai boborului, era critica bacsisului. Daca criticai partidu', muicaaa, bizdicu te papa! In kkpIUDAlism, vedem, merdia indoapa sulimea cu accidente...mortale, scopul fiind de'un sadism feroce(scuzati oximoronic) - deturnarea atentiei "cetățeanului" de la problemele vitale ale antisocietatii. Sa nu citească si sa nu comenteze sulimea despre Genocidul Copiilor Romani, provocat de...Alesi, ci sa se distreze cu imagini...mortale ale accidentelor de pe soselele sinistrului transporturilor, recte kustendiliul Stroev, multimiliardarul bugetar. De l'ar da in vorba aia a lor, pe nebunul Stroev, kustendilii de teapa porculuidecaine rabiat Ionevski!