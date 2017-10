El e cel mai inconştient şofer din Constanţa!

El e cel mai inconștient șofer din Constanța!

Un tânăr de 26 de ani care conducea un autoturism fără a avea permis și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice a lovit, duminică seară, un bătrân pe bulevardul Aurel Vlaicu. El a părăsit locul accidentului, fiind identificat, ulterior, de polițiști.Oamenii legii spun că, la ora 20, Amet M., de 26 de ani, din Constanța, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu și, la efectuarea manevrei de mers înapoi, a surprins și accidentat ușor pe Constantin Ș., de 70 de ani, care se deplasa pe partea carosabilă.După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuviințarea poliției, fiind identificat ulterior. El este cercetat penal pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autoturism fără a avea permis și fiind sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii de la Rutieră l-au reținut, ieri, pe tânăr și l-au propus spre arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.