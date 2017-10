EL A VĂZUT ADÂNCURILE MĂRII NEGRE. "Eşti singur şi efectiv îţi auzi inima cum bate!"

EL A VĂZUT ADÂNCURILE MĂRII NEGRE. "Ești singur și efectiv îți auzi inima cum bate!"

Comandantul scafandrilor de mare adâncime, Laurențiu Cocea, consideră meseria de scafandru o plăcere. Adâncimi mari, pericole - nimic nu-l sperie pe căpitanul comandor, care rămâne calm, în ciuda presiunii pe care o simte în momentul în care îi instruiește pe alții.Căpitanul comandor Laurențiu Cocea are 41 de ani și este tatăl a doi copii: o fată și un băiat. Șeful scafandrilor de mare adâncime vorbește despre munca sa cu foarte mare plăcere, iar cel mai larg zâmbet îl are atunci când își aduce aminte despre cea mai mare adâncime pe care a atins-o.", spune căpitanul comandor.Laurențiu Cocea afirmă că niciodată nu i-a fost frică de scufundări, însă diferența între adâncimi contează enorm, iar după fiecare scufundare, se gândește doar că "a făcut-o și pe asta"."Nu mi-a fost frică de scufundări, pentru că atunci când ești tânăr nu prea ai griji. Te gândești că nu ți se poate întâmpla tocmai ție ceva. Așa am fost și eu. Însă și odată cu înaintarea în vârstă, nu-ți mai este teamă, pentru că începi să capeți experiență. Există o mare diferență între a face scufundări la 10-20 de metri și a face scufundări la peste 40 de metri adâncime. Este o senzație extraordinară. Efectiv îți auzi inima cum bate, o auzi în urechi. Și pulsul la fel! Este o liniște și te auzi doar pe tine. Din această cauză îmi place ceea ce fac, dar și pentru faptul că nu oricine poate face această meserie. Fiecare scufundare este ca un hop de genul «am făcut-o și pe asta»", adaugă șeful scafandrilor de mare adâncime.Însă căpitanul comandor recunoaște că a fi scafandru implică riscuri uriașe, mai ales că pot apărea oricând lucruri neprevăzute, iar atunci trebuie să fii pregătit și să nu te pierzi. "", afirmă Laurențiu Cocea."Pentru mine, orice scufundare este importantă, chiar dacă te scufunzi la 20 sau la 60 de metri. Cea mai importantă scufundare pentru mine a fost una pe care am coordonat-o anul trecut, la 80 de metri adâncime, în Marea Neagră. Eram singurul care știa ce trebuie făcut și am avut emoții foarte mari, pentru că viața lor se afla, practic, în mâinile mele. S-au scufundat șase oameni și mă tot gândeam dacă am făcut tot ce trebuia făcut. Este o responsabilitate uriașă. Cred că atunci am albit! Acum, responsabilitatea mea este și mai mare, pentru că îi coordonez pe alții și bineînțeles că sunt responsabil pentru ei. Așadar, sunt multe misiuni în care prefer să îmi întind o activitate care în mod normal ar dura o oră pe mai multe ore, pentru a fi sigur că toată acțiunea se desfășoară în cele mai optime condiții. Vreau să-mi iau toate măsurile de siguranță și să pot sta liniștit, pentru a nu exista niciun fel de probleme. Acolo, jos, este de ajuns să greșești o dată. Dacă cei pe care îi instruiesc fac ceea ce le spun eu, nu are ce să se întâmple. Drept urmare, până acum nu am avut niciun accident", mărturisește căpitanul comandor.Laurențiu Cocea recunoaște că nu i-ar fi teamă dacă oricare dintre copiii săi i-ar călca pe urme. "Sincer să fiu, mi-aș îndruma și copiii să îmi calce pe urme, însă fata deocamdată este prea mică, iar băiatul este preocupat mai mult de matematică și informatică, unde este cel mai bun. Vara a mai făcut scufundări și i-au plăcut, așa că nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Mi-aș îndruma ambii copii să facă asta, pentru că știu că sunt calculați și liniștiți și nu fac lucrurile în grabă, iar acestea sunt calități importante pentru un scafandru", povestește reprezentantul Centrului de Scafandri.