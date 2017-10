Şeicii din Irak, surprinşi de ospitalitatea românilor

Șeicii din Irak, surprinși de ospitalitatea românilor

Miercuri, 10 Decembrie 2008

Activitățile pe care militarii Batalionului 341 Infanterie le-au desfășurat în afara bazei Tallil în aria de responsabilitate i-au adus de la începutul misiunii într-un permanent contact cu liderii comunităților locale. Cunoscuți și sub denumirea de șeici, ei sunt factori de decizie în activitățile de zi cu zi a propriei comunități pe care o conduc. Realitatea cotidiană a Teatrului de Operații din Irak te obligă să ții cont de prezența lor și te determină ca pentru îndeplinirea misiunilor încredințate să colaborezi cu aceștia în limita mandatului încredințat. Comanda batalionului românesc a avut, pe parcursul celor patru luni de misiune, o multitudine de întâlniri cu liderii locali, pe parcursul cărora acestora li s-a prezentat proiectele de cooperare civili - militari (CIMIC) cu care militarii români vin în sprijinul populației irakiene. Discuțiile cu ei au fost puncte de plecare pentru dezvoltarea proiectelor CIMIC care au însemnat, pe deoparte, implicarea Batalionului 341 Infanterie în efortul general de reconstrucție a Irakului, dar și detensionarea situației în zonă cu efecte pozitive în ceea ce privește creșterea gradului de protecție a misiunii. Activitățile întreprinse și rezultatele obținute până la această dată a dus la creșterea încrederii populației locale în prezența militarilor români, aceasta fiind deosebit de receptivă la sprijinul pe care ofițerii l-au desfășurat în sprijinul ei. În acest sens sunt exemplificative acțiunile prin care populația a primit numeroase ajutoare și care au constat în acordare de asistență medicală și distribuire de medicamente, pachete cu alimente, îmbrăcăminte, rechizite, jucării pentru copii. Toate aceste activități desfășurate, care vor fi continuate și pe viitor, a convins populația irakiană din provincia Dhi Qar ca prin liderii ei să facă aprecieri pozitive asupra contribuției militarilor români la procesul de stabilitate și reconstrucție din această zonă. Prezenți, la invitația comandantului Batalionului 341 Infanterie, locotenent colonel doctor Vasile Vreme, în Campul românesc din baza Tallil, unii dintre șeici au dorit să scoată în evidență bună relaționare pe care o are fiecare comunitate pe care o conduc cu militarii români și mai ales cum au fost primiți cu ocazia sărbătoriri, Zilei Naționale a României. Șeicul Uday Fahad Al Shershab - tribul AL BUDUR: „Am crezut că noi suntem cea mai ospitalieră națiune, dar astăzi românii ne-au confirmat că ei sunt cei mai ospitalieri. Atunci când au venit în casa noastră, de fiecare dată au venit cu brațele încărcate de daruri pentru familiile noastre. Noi le-am oferit atunci când i-am invitat la masa noastră doar miel și pește, ei ne-au servit astăzi cu miel, pește și pui”. Șeicul Mahmoud Al Manshad - tribul AL GHIZZI: „Este normal ca orice musafir să se simtă ușor jenat atunci când vine vorba de a mânca. Pentru mine, astăzi, a fost altfel, nu am simțit nici-o reținere sau jenă, deoarece nu mă simt ca un străin printre prietenii mei români”. Șeicul Ghazzi Faizel Ajil - tribul AL HUSSEINAT: „Ne rugăm la Allah să aibă grijă de acești oameni minunați și să îi sprijine în intențiile lor de a face lucruri bune”. Șeicul Tayseer Muhammad Al Mansshad - tribul AL GHIZZI: „Cu fiecare zi ce trece descopăr ce națiune minunată sunt românii și ce cultură minunată au”. Aprecierile pozitive pe care liderii locali le-au făcut constituie o recunoaște a contribuției pe care militarii românii și-au adus-o în cadrul Operației „Iraqi Freedom” la procesul de stabilitate și reconstrucție a Irakului din iulie 2003 și până în prezent. Pentru militarii constănțeni menținerea și dezvoltarea relațiilor pozitive cu populația locală în următoarele două luni de misiune constituie un obiectiv major. Deoarece trebuie lăsat celor care îi vor înlocui, așa cum și ei, la rândul lor, au primit de la cei pe care i-au succedat un climat de liniște și, mai ales, de încredere în aria de responsabilitate a militarilor români. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)