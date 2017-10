Şeful Vămii Constanţa şi Iulian Teşeleanu, târâţi într-un proces penal

Șeful Vămii Constanța și Iulian Teșeleanu, târâți într-un proces penal

Un bărbat cu dublă cetățenie, română și americană, poartă un adevărat „război“, de câțiva ani, cu doi dintre șefii Vămii constănțene. Este vorba de Dogan Iusuf, care reclamă că vameșii i-au reținut pe nedrept mașina pe care a adus-o din Statele Unite ale Americii. Conflictul s-a transformat într-unul penal, pentru că el a decis să depună plângeri penale pe numele directorului Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale (DRAOV) Constanța, Sunai Cadâr, și al fostului șef al Vămii de la Agigea (actual șef al Vămii Mihail Kogălniceanu), Iulian Teșeleanu. Acesta susține că, în 2008, ar fi sosit în Portul Agigea un container din New York ce conținea o parte din bunurile sale de uz casnic, un autoturism Mercedes-Benz vechi din 2005 și un alt autoturism Honda, din 2001. El spune însă că, bunurile de uz casnic i-au fost eliberate la data de 28 octombrie 2008, iar autoturismul Honda, la data de 13 noiembrie 2008. Până la eliberarea lor containerul ar fi stat în Portul Agigea. Pentru locația și chiria containerului Iusuf susține că a plătit, din 11 septembrie și până în 13 noiembrie 2008, circa 2.500 de dolari. „Asta fără nici o motivare, decât șpaga”, a acuzat acesta. Numai că Mercedesul i-ar fi fost sechestrat, din acel moment, între el și anumiți șefi ai vămilor declanșându-se un adevărat război. „Pentru a fi siguri că această șpagă va fi plătită, au sechestrat pur și simplu Mercedesul în magazia albastră care a fost a Vămii, dar privatizată, proprietarul actual fiind tatăl șefului Vămii de atunci, Iulian Teșeleanu. Am făcut plângeri la șefii ierarhici ai acestui Teșeleanu, începând cu Sunai Cadâr, șeful Regional al Vămii Constanța. Ambii sunt pârâții mei în acest caz, pentru abuz în serviciu, primul fiind făptuitorul, al doilea cel care l-a ajutat”, spune el, într-o petiție. Pe baza acestui subiect, unul dintre deputații constănțeni a făcut, recent, și o interpelare în Parlament. Proces amânat Aceste acuzații s-au transformat, încă din 2009, într-un dosar penal, care a fost instrumentat de procurorii constănțeni. Prin urmare, Șeful Vămii, Sunai Cadâr, cât și Iulian Teșeleanu, au fost chemați în fața anchetatorilor să dea cu subsemnatul, procurorii încercând să vadă dacă acuzațiile ce li se aduc vameșilor sunt fondate ori ba. De curând, ei au ajuns la concluzia că cei doi nu se fac vinovați de abuz în serviciu, așa cum erau acuzați, astfel că rezoluția ce a fost dată a fost de neîncepere a urmăririi penale. Dogan Iusuf însă nu se lasă cu una cu două. El vrea să demonstreze că are dreptate, prin urmare, a atacat decizia procurorilor, iar ieri, la Judecătoria Constanța, a avut loc un prim termen. Numai că, la solicitarea unuia dintre intimați, de a-și angaja apărător, judecătorii au acordat un nou termen de judecată, pentru data de 31 martie a.c. „Are un război personal cu cei care conduc Vama!“ Contactat telefonic, Cadâr Sunai ne-a declarat că „din 2008, această persoană fizică și-a restabilit domiciliul în România. Atunci, ea și-a adus bunurile personale, printre care și două mașini. Pentru una dintre acestea nu îndeplinea condițiile necesare și i s-a spus că trebuie să plătească taxe vamale, la acel moment, de vreo 30.000 de lei”. De aici ar fi început tot scandalul! Șeful DRAOV susține că totul este cât se poate de legal și că acuzațiile aduse de Dogan Iusuf sunt nefondate. „Are un război personal cu cei care conduc Vama!”, ne-a spus directorul Cadâr Sunai, care ne-a și mărturisit că, în timpul investigațiilor efectuate de procurori în dosarul în care este anchetat, alături de Teșeleanu, oamenii legii au descoperit anumite documente pe care acuzatorul lor le-ar fi falsificat. Prin urmare procurorii au început să-l cerceteze pentru presupuse fapte penale de fals ori uz de fals.