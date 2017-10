Şeful Poliţiei Capitalei: Cristian Cioacă este ucigaşul Elodiei!

Șeful Poliției Capitalei: Cristian Cioacă este ucigașul Elodiei!

Vineri, 09 Septembrie 2011.

Ancheta efectuată de polițiști arată foarte clar că Elodia Ghinescu este moartă, iar probele găsite indică faptul că ucigașul este Cristian Cioacă, a afirmat șeful Poliției din Capitală, Vasile Viorel.Acesta a precizat că nu mai are nicio îndoială că avocata din Brașov a fost omorâtă de soțul său.Ancheta în cazul dispariției Elodiei Ghinescu a fost coordonată de șeful Poliției Capitalei, împreună cu procurorul Marius Iacob. "Se știe autorul crimei a cărei victimă a fost Elodia", a declarat chestorul Vasile Viorel, cel care a condus ancheta în dosarul dispariției avocatei. "Avem mult mai multe probe decât în alte cazuri în care s-au pronunțat condamnări", a adăugat Vasile Viorel. Mama Elodiei, Emilia Ghinescu, a declarat că are încredere în declarațiile făcute de Poliție. "Aș vrea să fie descoperit criminalul. (...) Sper să o putem găsi". Celebra Elodia Ghinescu a fost declarată moartă, în mod oficial, la finalul lunii august, la patru ani de la dispariția ei. Apropiații avocatei au văzut-o pe Elodia pentru ultima dată la 29 august 2007. Soțul ei a declarat dispariția femeii abia pe 4 septembrie, iar în scurt timp a ajuns principalul suspect al uciderii Elodiei. Cristian Cioacă a fost pus sub acuzare pentru omor calificat și a fost propus pentru arestare preventivă. În lipsa cadavrului, judecătorii au decis cercetarea lui în stare de libertate, informează Antena3.ro.