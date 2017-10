Şeful Pentagonului, în vizită la Constanţa. Ce a transmis Chuck Hagel

Șeful Pentagonului, în vizită la Constanța. Ce a transmis Chuck Hagel

Secretarul Apărării SUA, Chuck Hagel, s-a aflat, zilele trecute, într-o vizită oficială în Constanța. Printre activitățile desfășurate de șeful Pentagonului s-au numărat vizitarea orașului, întâlnirea cu ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, dar și vizitarea naveide luptă americană USS Vella Gulf, care s-a aflat, până astăzi, în port.Manifestările din portul Constanța au început ieri dimineață, în jurul orei 10. Chuck Hagel a ajuns în port, unde s-a întâlnit cu ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, alături de care a urcat la bordul navei fluviale „Mureș”. Aceasta a fost concepută ca vapor de lux pe Dunăre, fiind destinată exclusiv familiei Ceaușescu. Acum, nava este în dotarea armatei române. Cei doi oficiali au discutat despre dimensiunea militară a Partene-riatului Strategic între cele două state, dar și despre stadiul opera-ționalizării proiectelor SUA din România.După discuție, aceștia au vizitat crucișătorul USS Vella Gulf, navă care s-a aflat, zilele trecute, în portul Constanța. Secretarul Apărării americane a luat prânzul cu americanii de pe distrugător, vorbind cu aceștia despre teh-nologia balistică și de apărare a USS Vella Gulf.USS Vella Gulf este un crucișător purtător de rachete ghidate. Nava are o lungime de circa 173 de metri și un echipaj de aproximativ 300 de militari. Distrugătorul dispune de un arsenal complex de rachete, inclusiv interceptori de rachete balistice și torpile. Este propulsat de patru motoare cu turbină „General Electric”, cu o putere totală de 60.000 kW.Vulnerabilități în Marea Neagră?După ora 13, Chuck Hagel și Mircea Dușa au participat la o con-ferință de presă, în cadrul căreia cei doi oficiali și-au mulțumit reciproc pentru sprijinul oferit de către țările pe care le reprezintă fiecare.„Din punctul de vedere al poziției României, apreciem sprijinul vital al Statelor Unite, pentru sporirea măsurilor de securitate în spațiul nostru aerian, context în care zbo-rurile de recunoaștere a aeronavelor au fost și rămân de o importanță esențială. De o egală importanță sunt, pentru noi, măsurile de sporire a securității maritime și am analizat împreună evoluțiile din regiunea Mării Negre, în care se manifestă vulnerabilități, care trebuie abordate în mod adecvat. Am discutat cu domnul Hagel și despre faptul că România s-a dovedit a fi un aliat serios și credibil, care a fost alături de aliați în teatrele de operații din Afganistan, Irak sau alte zone de conflict ale lumii. Peste 40.000 de militari români au participat la misiuni internaționale, iar în Afganistan, militarii români luptă umăr la umăr cu militarii SUA, în zonele de responsabilitate. Am exprimat cu fermitate disponibilitatea noastră de a rămâne în Afganistan, alături de aliați și după 2014. În ceea ce privește nodul multimodal, centrul de tranzit de la Mihail Kogălnicea-nu, apreciem că acesta constituie un bun prilej și o oportunitate pentru ca pregătirile noastre în comun să fie eficiente și ca retragerea din Afganistan a forțelor SUA să se facă ritmic și normal prin punctul de tranzit de la Mihail Kogălniceanu”, a precizat Mircea Dușa.„Apreciez căldura românilor“La rândul său, șeful Pentagonului s-a arătat entuziasmat și surprins plăcut de țara noastră, mulțumind ministrului pentru sprijinul acordat militarilor care tranzitează baza militară de la Mihail Kogălniceanu.„Știu cât de mult apreciază președintele Obama această prietenie cu România și poporul român. La rândul meu, apreciez căldura, ospi-talitatea românilor și vă mulțumesc pentru asta. Am vrut să vizitez România ca să exprim clar faptul că SUA apreciază contribuția României la securitatea regiunii și în alte zone ale lumii. Trupele române servesc cu onoare în Irak sau în Afganistan, unde sunt staționați 1.200 militari. SUA este recunoscătoare pentru felul în care România își respectă angajamentele La aniversarea a zece ani de la aderare, SUA recunoaște sacrificiile poporului, trupelor și familiilor lor, în acest deceniu de război. România continuă să își aducă contribuția prin punctul de tranzit de la Mihail Kogălniceanu. Peste 50.000 de soldați americani au tranzitat baza în primele o sută de zile de operațiuni. Baza va rămâne esențială pentru noua fază a eforturilor noastre din Afganistan și demonstrează cooperarea de succes dintre SUA și România și valorează cu atât mai mult, având în vedere acțiunile Rusiei în Ucraina. Eu și ministrul Dușa am discutat despre aceste acțiuni din Ucraina. Ne-am reafirmat sprijinul colectiv pentru toți aliații NATO. Prezența USS Vella Gulf este o dovadă clară a acestui angajament. SUA are o prezență constantă în Marea Neagră din luna martie, cu trei nave și ne vom menține în continuare”, este mesajul transmis de Chuck Hagel.Vizita lui Chuch Hagel a avut loc în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai mulți oficiali ame-ricani de rang înalt au vizitat țările din estul Europei, printre care și România. Principalul mesaj al oficialilor americani a fost acela că partenerii Statelor Unite din Europa de est nu au de ce să se teamă și că Washingtonul își va respecta angajamentele de securitate ce derivă din Tratatul Nord-Atlantic.