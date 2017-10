ŞEFUL OPC Constanta, ARESTAT 30 de zile pentru DARE DE MITA

ȘEFUL OPC Constanta, ARESTAT 30 de zile pentru DARE DE MITA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Mihai Perifan, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta, pentru dare de mita. Alaturi de el este anchetat, tot in stare de retinere, Damu Fudulea, inspector in cadrul ANAF - Directia Generala Antifrauda, detasat ca specialist antifrauda fiscala la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Acesta din urma este acuzat de folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de acuzatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.Concret, anchetatorii spun ca data de 19 martie 2015, seful OPC Constanta, Mihai Perifan, pe baza informațiilor primite de la celălalt inculpat, a promis unui ofițer de poliție suma de 15.000 euro, pentru ca un subordonat de-al acestuia să conducă cercetările dintr-o cauză penală pe care o instrumenta, de o asemenea manieră încât să se ajungă la o soluție favorabilă pentru o rudă a sa și societățile apropiate acesteia, dându-i în aceeași zi suma de 14.000 euro.La data de 20 martie 2015, în același scop, Perifan Mihai a remis aceleiași persoane suma de 1.000 euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.Cei doi urmeaza a fi prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.