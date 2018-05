Şeful judeţului Constanţa, nemulţumit de cum arată sudul litoralului

Șeful județului Constanța, nemulțumit de cum arată sudul litoralului

Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, a fost întrebat, la finalul ședinței ordinare a CJC de astăzi dacă este mulțumit de cum se prezintă litoralul românesc, cu câteva zile înainte de minivacanța de 1 Mai. „După cum știți, am lucrat o bună bucată de vreme în turism și pot să spun că nu sunt mulțumit de cum arată litoralul românesc. Sunt părți bune și părți mai puțin bune. Mai sunt zone în sudul litoralului de care nu sunt mulțumit. Am fost prin Mamaia și consider că stațiunea este pregătită. Am văzut că oamenii lucrează și cred că la 1 Mai vor fi pregătiți 100% de deschidere sezonului”, a declarat Horia Țuțuianu, președintele CJC.Întrebat dacă preferă să meargă în străinătate în următoarele zile, Horia Țuțuianu a precizat că-și va petrece minivacanța alături de familie în țară, chiar în sudul litoralului.„Sunt unități de alimentație publică și unități hoteliere care arată foarte bine, dar mai sunt și unități care mai lasă de dorit. Eu îmi petrec minivacanța de 1 Mai pe litoralul românesc. Voi merge în zona de sud, în Vama Veche”, a mai adăugat Țuțuianu.