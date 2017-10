Şeful Direcţiei de Pază, "spectacol" cu arma în trafic

Șeful Direcției de Pază, "spectacol" cu arma în trafic

În week-end-ul trecut, polițiștii Secției 1 din Constanța au depistat în trafic un bărbat de 27 de ani, care conducea autovehiculul unei instituții publice din Constanța fiind sub influența băuturilor alcoolice. Este vorba de Valentin Oprică, angajat al Direcției Județene de Pază Constanța, care a fost dus la spital, iar după recoltarea probelor de sânge a rezultat o alcoolemie de 0,56 mg/l.De asemenea, alături de Valentin Oprică se afla chiar șeful instituției, Lucian Titi Giurcă, care se afla sub influența băuturilor alcoolice și ar fi tras mai multe focuri cu o armă de tip airsoft, ieșind pe geamul autoturismului.În cauză, oamenii legii au procedat la conducerea la poliție și audierea celor doi, șoferul fiind cercetat penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar pasagerul sancționat cu 2.000 lei și confiscarea armei de tip airsoft.