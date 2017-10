Şeful Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor Sorin Oprea: „Drogurile, în România, rămân o ameninţare, mai ales pentru tineri!”

Șeful Agenției Naționale Antidrog, chestor Sorin Oprea: „Drogurile, în România, rămân o amenințare, mai ales pentru tineri!”

Chestorul Sorin Oprea, directorul Agenției Naționale Antidrog, prezent, astăzi, la Constanța, cu ocazia lansării proiectului prin care polițiști de la rutieră sunt instruiți pentru depistarea prezenței consumului de droguri la conducătorii auto, a declarat: „Este o problemă majoră faptul că traficul și consumul de droguri în momentul acesta în România ridică probleme deosebite. De aceea, într-o analiză concretă, ce a fost efectuată de ANA și de către specialiști din cadrul Direcției Poliției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției Române, s-au relevat anumite concluzii, care au condus la ideea că, și în România, problematica conducerii autovehiculelor sub influența substanțelor narcotice reprezintă o amenințare majoră. De altfel, barometrul european din 2010 arată, fără putință de tăgadă, faptul că 9 din 10 cetățeni europeni consideră ca cea mai gravă abatere în domeniul siguranței rutiere o reprezintă conducerea sub influența alcoolului și a substanțelor stupefiante. De asemenea, sunt concluzii rezultate din studii efectuate de specialiști ANA, iar concret cel din 2010 indică o creștere de la 1,7%, în 2007, la 4,3%, pe categoria de vârstă cuprinsă între 15 și 64 de ani, de consum de droguri de cel puțin o dată în viață de către cetățenii României.Conducerea autovehiculelor sub influența drogurilor este clar o problemă despre care toți cei care sunt implicați în acest moment recunosc că trebuie combătută și necesită o reacție din partea autorităților. Grav este că o situație statistică, concretă, nu este prezentă la nivelul fiecărei țări. În aceste condiții, aproximativ 2% dintre persoanele testate cu privire la consumul de droguri reacționează pozitiv la teste. Sunt fapte pe care noi le luăm în considerare în eventualitatea în care după această evaluare efectuată la nivel național, de către ANA și Direcția Rutieră, s-a ajuns la concluzia că este necesară o altă abordare, una sistematică și integrată, a modalității în care statul răspunde prin instituțiile sale cu privire la consumul de droguri și, ulterior, la conducerea sub influența acestora a autovehiculelor.În acest context, începând cu luna februarie, au fost identificate câteva oreșe vulnerabile în România, Bucureștiul, Constanța, Ploieștiul, Brașovul, Clujul, Timișoara, Iașul, care au devenit centre în care specialiști din cadrul Agenției și ai Direcției Rutiere pregătesc polițiști de la această formațiune pe trei componente: juridică, de simptomatologie și de clasificare a drogurilor, tocmai în ideea de a putea avea o monitorizare corectă a ceea ce înseamnă acest fenomen în România.Așadar, în luna februarie, primul oraș cu care s-a început această pregătire în domeniul drogurilor a fost Bucureștiul, Brigada Rutieră de la Capitală a beneficiat de pregătirea a 175 de polițiști, iar la sfârșitul programului, care se va finaliza în cursul lunii iunie, vor fi pregătiți, în total, 450 de agenți și ofițeri de poliție.Trebuie spus că drogurile în România rămân o amenințare, mai ales pe segmentul tânăr. Cei care pun pe piață droguri nu se gândesc decât la câștigul material, nu la consecințele pe care le produc în masa tinerilor”.