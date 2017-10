„Şefu’, nu mai porneşte, că plecam de mult”

3

masini inmatriculate in Bulgaria

Pentru geo: Fraiere, daca stai si te gandesti mai bine, ceea ce tu n-ai cum, o sa-ti dai seama ca nu doar infractorii si tiganii folosesc masinile inmatriculate in Bulgaria, ci si mult mai multi cetateni onesti pe care statul Roman ii obliga sa faca asta, iar infractorii si tiganii profita de starea asta de fapt! F. multi infractori si tigani folosesc si dacii de dinainte de revolutie pt. a savarsi fapte in afara legii! Pai cine i-a ridicat pe Bulgari? Noi, romanii! De ce? Ca asa vor guvernantii nostri! Ar trebui sa regandeasca taxa asta de inmatriculare si s-o aduca la un pret la care toti romanii sa o poata plati, care sa acopere doar cheltuielie statului cu inmatricularea, apoi sa le treaca pe toate pe la RAR si sa le masoare si noxele, dar asta la toate masinile din Romania deoarece sunt f. multe masini inmatriculate in anii 90 si te omoara cu fumul care-l scoate de parca merg pe pacura! Apoi, in functie de poluarea masinii, sa bage taxe astfel incat cei care polueaza mai mult sa plateasca mai mult, insa domnii guvernanti sa utilizeze acesti bani doar pentru mediu, nu pentru afacerile lor mascate! Asta e , traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul!Deci domnu'geo, poti fi infractor sau tigan si cu masina inmatriculata in Romania!