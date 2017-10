Eforturile României în lupta cu drogurile, prezentate Comisiei ONU privind Stupefiantele

Cea de-a 57-a sesiune a Comisiei ONU privind Stupefiantele (Commission on Narcotic Drugs) a avut loc în perioada 13 - 21 martie, la Viena, și a inclus, în acest an, Segmentul la Nivel Înalt.Sesiunea a avut ca scop evaluarea implementării Declarației Politice și a Planului de Acțiune (Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem), adoptate la sesiunea CND din martie 2009.Segmentul la nivel înalt a găzduit oficialități, aproximativ 1300 de participanți din 127 de state membru ONU, precum și reprezentanți ai societății civile, comunității științifice, academice, tineret, organizații internaționale și regionale etc.În cadrul procesului de adoptare a Declarației Ministeriale Comune - document ce cuprinde realizările, provocările și prioritățile pentru acțiunile viitoare la nivelul ONU în domeniul drogurilor - România a avut o intervenție în cea de-a doua zi a evenimentului. Reprezentantul Agenției Naționale Antidrog (ANA) a subliniat, în cadrul sesiunii, că un principiu esențial pentru România este respectarea drepturilor fundamentale, a demnității umane, libertății, democrației, egalității, solidarității, statului de drept și a drepturilor omului, iar țara noastră recunoaște impactul negativ al infracțiunilor privind drogurile.De asemenea, au fost prezentate eforturile depuse în România pentru combaterea HIV/SIDA în rândul persoanelor consumatoare de droguri, în special a celor care se injectează, în strânsă colaborare cu organizațiile societății civile, pentru a rezolva problema privind accesul la servicii pentru persoanele infectate cu HIV, purtătoare de virus sau care au alte boli cu transmisie prin sânge. Creșterea numărului de cazuri de HIV/SIDA a fost cauzată de fenomenele generate de utilizarea noilor substanțe psihoactive.Reprezentantul ANA a mai precizat că România continuă să-și întărească sistemul național de prevenire, tratament și reabilitare, inclusiv măsurile menite să diminueze consecințele sociale ale consumului de droguri asupra sănătății publice, ca parte a unei abordări cuprinzătoare și echilibrate a reducerii cererii, bazate pe dovezi științifice.